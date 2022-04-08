F1．澳洲站｜華迪爾病癒回歸即有花生 興致勃勃繞場一周隨時被罰
撰文：趙子晉
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4屆世界冠軍﹑Aston Martin車手華迪爾新冠肺炎康復，在本周末的澳洲站回歸。華迪爾在首節練習，戰車在末段冒煙，被迫停在一旁，更親自為戰車滅火，依然無阻「四屆」的雅興，結束練習後以「綿羊仔」繞場一周，向在場的車迷揮手，這個行為隨時被判罰。
因為確診新冠肺炎，Aston Martin車手華迪爾（Sebastian Vettel）先後錯過巴林及沙特阿拉伯站，改由同鄉侯根保（Nico Hulkenberg）代為出戰。經過兩站休息後，車隊宣布這名34歲車手在澳洲站鐵定復出。
華迪爾自2007年後再度錯過揭幕戰，他坦言感覺有點奇怪，「以觀眾身份參與，感覺有點奇怪，但當時我依然感到不適，我沒有辦法完成賽事，所以這是正確決定。」
F1相隔兩年再回到熟悉的墨爾本艾爾拔公園（Albert Park），華迪爾在首節練習造出1分21.661秒的圈速排第13位，但「四屆」的黑氣未散，戰至練習末段，戰車疑似失去動力，停在賽道旁更隨即冒煙，賽事立即出示紅旗。華迪爾隨即落車，化身消防員，走往場邊拿出滅火筒為戰車滅火。
縱然回歸戰車即遇故障，亦無阻華迪爾的雅致，當完成練習後，他竟然駕着「綿羊仔」繞場一周，把頭盔放在頭上，期間更曾經雙手向車迷們揮手，在場車迷當然受樂。高興還高興，裁判指因為華迪爾未有許可下，違規進入賽道，將會進行調查，未知會否被罰。
This is the most iconic end to a practice session we can remember 😅#AusGP #F1 pic.twitter.com/4jPlAZotzd— Formula 1 (@F1) April 8, 2022
今季F1全季賽程（俄羅斯站取消、替代站尚待公布）：
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