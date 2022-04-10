F1．澳洲站｜韋斯達賓又壞車　陸克萊輕鬆封王　最驚喜卻另有其人

F1澳洲站，頭位起步的法拉利車手陸克萊（Charles Leclerc）以由頭帶到尾的強勢達成「大滿貫」，奪得分站冠軍及最快圈速，鞏固在車手榜的領先位置。

另邊廂，其最大對手、衛冕的紅牛車手韋斯達賓（Max Verstappen）再因機件問題退賽。



因疫情停辦兩年的澳洲站，一連三天都吸引12萬車迷入場觀賽。比賽起步不久已出現戲劇性發展——在排位賽因連串事件而只能在第9位起步的法拉利車手辛斯（Carlos Sainz），在五棧紅燈熄滅後，戰車卻突然啟動「防熄火系統」，令他接連被爬頭，一度跌至第13位，以白色硬胎起步的他在輪胎未進入工作溫度下仍急於重返前列，終在第1圈便失控滑入碎石區，無法繼續作賽。

辛斯犯錯退賽：

法拉利的天與地 陸克萊壓倒性獲勝

其隊友陸克萊卻完全是另一番景象——這位摩納哥車手一起步便揚長而去，完全展現出今季法拉利戰車的強勢，將紅牛的韋斯達賓（Max Verstappen）拋離。雖然經過辛斯和華迪爾（Sebastian Vettel）分別引發安全車後，他的領先優勢兩度被縮減，但每次安全車結束後，他未幾便又拉開優勢，到韋斯達賓在第39圈因機件故械退賽後，已無人能再給予他任何壓力。

最終陸克萊以「大滿貫」姿態——頭位起步、分站冠軍、最快圈速，加上整整58圈都領先之下，獲得個人今季第二個分站冠軍，累積71分在車手榜領前，今站獲季軍的佐治羅素暫以37分排第2位，意味陸克萊的領先優勢擴至34分。

陸克萊壓倒性獲勝：

紅牛戰車又出事 爭標響警號

這對紅牛來說也是災難的一仗，起步不久，即使在力爭衛冕的韋斯達賓手上，紅牛戰車都明顯無法跟法拉利的速度匹敵。本來辛斯意外退賽是紅牛拉近車隊積分差距的好機會，未料「韋少」也在第39圈退賽，紅牛領隊漢拿指相信是燃油系統問題，與「紅牛動力」的動力單元無關，但原因仍有待調查，韋斯達賓賽後坦言戰車連連出事，「絕對不可接受」。

儘管二號車手佩雷斯（Sergio Perez）最終守住第二位，紅牛也只能以總分55分排在車隊榜第3位，落後於首3場賽事都能以兩部戰車完賽的平治，更被榜首法拉利拉開一段差距。無論是佩雷斯或紅牛顧問曉密馬高也坦言，車隊因可靠性問題漸漸落後，「而且法拉利的速度令人憂心。」

韋斯達賓本來能輕鬆地以第二名完賽，最終還是不敵機件問題。（Getty Images）

咸美頓又輸一場 羅素獲季軍激動落淚

另一談論點，則落在平治新星佐治羅素（George Russel）與七屆冠軍咸美頓（Lewis Hamilton）的內鬥之上，咸美頓在排位賽稍勝，以第5位起步，羅素則第6位起步。

起步不俗的咸美頓本來佔優，但羅素受惠於第二架安全車時換胎，省掉不少時間之下搶佔較前位置，更一度在前列上演跟佩雷斯的攻防戰。即使車隊一度叫他小心胎耗，但他成功在一輪鬥法後保住戰車狀態，最終受惠於韋斯達賓退賽而獲季軍，轉會平治以來第一次登上頒獎台。咸美頓緊隨其後獲第4名，連續第二場敗予隊友，他賽後強調：「對車隊來說是很好的成績。」

佐治羅素今仗極具侵略性，最終成功在「轉會」平治後首次登上頒獎台。（Getty Images）

最大驚喜在後 艾邦極端戰術奪得一分

不過，要數全場表現最驚喜的車手，則非威廉士的艾邦（Alex Albon）莫屬。這位今季回歸F1的泰裔車手在排位賽後因餘下燃油不足規定的1升，而遭取消資格，今日需在最後一位起步。以白色硬胎起步的他，在3次出動安全車下都未有換胎，一路升上前列位置，在末段仍然守住第7位，一直緊隨其後的奧干雖駕駛理應較快的Alpine戰車，擁有莫大輪胎優勢下卻一直未能爬頭。

不過，由於賽例規定每架戰車在一場乾地賽事中，必須至少用兩種輪胎，艾邦在以白胎跑足57圈下，終在最後一圈進站換胎，但仍保住第10位，為威廉士取得今季第1分，表現大獲讚賞，他也喜言：「感覺就像是贏了冠軍！」

威廉士戰車性能不佳，但艾邦以最極端的戰術搶得1分。（Getty Images）

F1下一站賽事：

意大利恩莫拉站（Imola）——衝刺賽

4月22日 7:30PM自由練習1 11:00PM排位賽

4月23日 6:30PM自由練習2 10:30PM衝刺賽

4月24日 9:00PM正賽

