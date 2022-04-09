F1．澳洲站｜排位賽一波三折　陸克萊力壓韋斯達賓排頭位

撰文：趙子晉
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F1澳洲站相隔兩年再度上演，今站排位賽一波三折，兩度出示紅旗，先因史杜爾與拿迪菲相撞，艾朗素最後一節失控炒車，導致排位一度延遲。

澳洲墨爾本艾爾拔公園賽道（Albert Park Circuit）回歸F1，賽會在排位賽前宣布，因為安全問題，DRS區由4變3，取消8號及9號彎中間的DRS區。

排位賽前舉行的第三節練習，麥拿侖車手諾里斯（Lando Norris）爆冷造出最快時間，而新冠肺炎病癒復出的華迪爾（Sebastian Vettel），周五練習接連遇上戰車故障，賽後駕駛「綿羊仔」繞場一周，被賽會罰款5000歐元，這名4屆世界冠軍禍不單行，第三節練習失控炒車，隊友史杜爾同樣炒車收場。

華迪爾病癒回歸即有花生　興致勃勃繞場一周隨時被罰

華迪爾繼續不幸，第三節練習炒車收場。（F1 Twitter截圖）

在較少慢速彎的墨爾本賽道，麥拿侖戰車繼續對辦，首節排位更有力與紅牛及法拉利競爭。史杜爾戰車趕及末段落場，甫出場即有意外，這名Aston Martin車手未有為意旁邊超車的拿迪菲，結果撞至對方戰車嚴重損毀，賽會隨即出示紅旗。

因為這個意外，間接令華迪爾有更多時間修理戰車，更趕及最後一刻出場，Aston Martin的工作人員不禁擊掌，互相鼓勵，但同樣未能打入第二節。

史杜爾與拿迪菲相撞，導致首節排位出示紅旗。（F1 Twitter截圖）

延誤後舉行的「Q2」，咸美頓只能在前十邊緣徘徊，在Q2最後一轉成功躍升至第8位過關，最後一節排位由法拉利﹑紅牛﹑平治﹑Alpine及麥拿侖包辦。

今個比賽周末表現不俗的艾朗素，一直緊咬兩架紅牛及法拉利，可惜這名西班牙老將最後一節失控炒車，賽事再度出示紅旗。

紅旗過後，排位餘下最後約7分鐘，陸克萊造出1分17.868秒，以0.286秒力壓韋斯達賓，今季第2度排頭位，亦是生涯第11次取得頭位，而他的隊友辛斯只能排第9位，諾里斯則力壓兩架平治，排第4位出戰正賽。

今站表現不俗的艾朗素，可惜在最後一節排位炒車收場。（F1 Twitter截圖）

澳洲站前10位排位：

第1位：陸克萊
第2位：韋斯達賓
第3位：佩雷斯
第4位：諾里斯
第5位：咸美頓
第6位：佐治羅素
第7位：列卡度
第8位：奧干
第9位：辛斯
第10位：艾朗素

今季F1全季賽程（俄羅斯站取消、替代站尚待公布）：

F1今季全季賽程（01美術製圖）

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