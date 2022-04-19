西甲｜巴塞隆拿頹勢未止 主場兩連敗爆大冷負護級球隊
撰文：顏銘輝
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巴塞隆拿「衰開有條路」，繼續上周末歐霸盃出局後，周一西甲又爆冷輸波，主場以0：1不敵下游分子卡迪斯。這是卡迪斯史上首次作客魯營贏波。
巴塞上周四在歐霸盃8強次回合，主場以2：3不敵法蘭克福，兩回合輸3：4出局。到周一的西甲，巴塞再次令魯營主場球迷失望，在48分鐘失守，遭卡迪斯前鋒盧卡斯佩雷斯破門，最終以0：1敗陣。巴塞輸波後仍排西甲次席，31戰得60分，西維爾及馬德里體育會同樣有60分，但後兩隊踢了32場。
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