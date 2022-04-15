亞協盃｜理文展開赴蒙古後首操　草地有雪較硬　陳曉明：似蒲崗村

代表香港出戰亞協盃外圍賽附加賽的理文，昨日（14日）展開抵達蒙古後首課操練，主帥陳曉明認為環境因素雖然不利，但相信球隊可克服。



理文日前抵達蒙古首都烏蘭巴托時大雪紛飛，幸昨日已停雪，但天氣仍寒冷。球隊下午在蒙古足總球場（MFF Stadium）操練，人造草地上仍可見冰雪。主帥陳曉明指，在陽光下訓練感覺不太差，「雖然我們的球員不習慣在寒冷天氣下比賽，但陽光下不算很冷，相信我們幾日後能克服。」

球場上尚有未融解的冰雪。（理文提供）

不過草皮在嚴寒之下亦變得格外堅硬，陳曉明道：「場地偏硬，似香港一些開始舊少少的人造草，像蒲崗村（蒲崗村道公園）、之前的馬鞍山（游樂場），我們當然不太願意在這些場地踢，但相信跟對手實力有差距，這差距可以彌補這些不利因素。」他又指由於球隊幾日未有掂波，加上舟車勞頓，首日只作非常輕量的訓練，「所以不會有什麼問題。」

陳曉明認為，與對手的實力差距可彌補不足。（理文提供）

理文將於下周二（19日）香港時間下午3時的亞協盃東亞區外圍賽附加賽，在同一球場作客蒙古的220體育會，若然獲勝，將晉級亞協盃I組，同組有另一支香港球隊東方龍獅、澳門球隊鄒北記體育會和台灣球隊臺南市FC（台灣鋼鐵），賽事於6月24日在臺南展開。