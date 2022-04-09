霍啟剛任亞運香港代表團團長　爭取免費電視直播　為開場再發牢騷

立法會功能組別體育、演藝、文化及出版界議員霍啟剛就政府重開體育場地一事提出意見，並再質疑當局原本有關「封場」的說法。

他又透露，將於9月杭州亞運擔任香港代表團團長，並希望爭取免費電視直播港隊賽事。



政府日前公布於今周四（7日）起重開體育處所及泳池，但僅限予港隊運動員用作備戰或遴選指定體育賽事，包括即將在9月於中國杭州舉辦的亞運會。

立法會體育、演藝、文化及出版界議員霍啟剛早前在個人Facebook專頁開直播，感謝當局重開球場，形容是「急市民所急」。不過，普通市民仍要待至4月21日，才有望使用體育場地，霍啟剛因此稱仍要就政策「發牢騷」。

他說：「（4月21日）一定要會開放全部場地，應該會開網球場，因這是『非接觸性單獨運動』。可是政府要盡快出準則，告訴大家每個階段會開什麼（場地）不開什麼，解釋原因；每個地方又應容許多少人？例如健身教練、興趣班等，都要預計人數才能收生，若突然公布開場，根本很難準備。」

霍啟剛希望政府能盡快公布重開體育場地的準則及細節，讓業界有所準備。（資料圖片／龔嘉盛攝）

霍啟剛早前曾質疑，「為何髮型屋重開，體育場地不能？」，獲特首林鄭月娥回應，指並非因體育場地風險高，而是希望做到整體減低人流的效果。

霍啟剛在直播上再質疑，認為措施或只能在一開始時有效，惟其後市民有後抗疫疲勞，不少人都選擇行山，或到公園唞唞氣，「我相信大家也睇到、感受到（封場措施）有沒有效果（整體減低人流）。我沒有數據在手，做議員說話要負責，但自己目測仍有很多人在街上。若果政府能有限度開放場地，並做好防疫控制，（風險）可能較沒人管的公園更好。」

霍啟剛於2016里約奧運曾擔任港隊團長。（資料圖片）

最後，霍啟剛透露，自己將會在今屆亞運擔任香港代表團團長，「希望大家可以在電視免費看到亞運，以及港隊的成績，我有少少私心，因為今次我會做團長，帶領香港運動健兒到杭州出賽。希望大家未來數個月會多點支持我們的運動員，為他們打氣。」

霍啟剛過去亦曾擔任香港代表團團長，包括2016里約奧運。他在2010年新加坡青年奧運、2013年天津東亞運及2014年南京青年奧運，也是港隊團長。