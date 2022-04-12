乒乓｜伊藤美誠亞運選拔落敗哭了　坦承輸實力留下巨大遺憾

撰文：葉詩敏
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伊藤美誠去年在東京奧運混雙決賽擊敗中國取得金牌，早前曾表示「從混雙畢業」，劍指在女單和女雙項目擊敗中國隊，如今卻在周日的日本亞運選拔賽上爆冷不敵17歲小將木原美悠，痛失9月杭州亞運的女單資格，她賽後淚灑當場。

21歲的伊藤美誠在東京奧運後遇上瓶頸，在上月的WTT新加坡大滿貫中，她在次圈爆冷不敵法國華裔老將袁佳楠，早早出局。被視為亞運金牌希望的她，於日本乒乓球隊選拔賽小組賽，以2：4敗予17歲的木原美悠，未能獲得小組首名，同時亦失去了亞運女單席位。

其後木原美悠將與平野美宇決戰，最終21歲的平野美宇與早前已獲資格的早田希娜，雙雙出戰亞運女單賽事。

伊藤美誠在東京奧運後表現低沉。（Getty Images）
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伊藤美誠繼主將石川佳純後被「後浪」推走，上屆沒有參加雅加達亞運的她，雖然仍可參加團體賽事，惟這名奧運金牌得主當然難以接受，她在賽後訪問時不禁落淚，「我覺得雙方都是正常狀態，我今日是輸了實力，這也給自己留下巨大的遺憾。」

伊藤美誠曾在奧運後表示，將把更多精力放在女單和女雙項目，不再參加混雙比賽，她曾直言：「我在女單和女雙擊敗中國球員的次數並不多，所以我想繼續，我覺得不能以失敗告終。」 然而，她在巴黎奧運選拔首項賽事落敗後，再錯過亞運女單機會。

木原美悠擊敗伊藤美誠後，因敗予平野美宇而未能取得亞運女單資格。（Twitter）

日本乒乓女隊出征亞運的名單已經確定，參加女單的球員包括平野美宇和早田希娜；女團項目則有平野美宇、早田希娜、木原美悠、伊藤美誠以及佐藤瞳。

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