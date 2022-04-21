英超｜曼城半場發力淨勝白禮頓重登榜首 哥迪奧拿：沒有失分空間
撰文：趙子晉
出版：更新：
利物浦在英超「雙紅會」大破曼聯，重登榜首，壓力再度落在曼城身上。「藍月亮」主場迎戰早前「雙殺」北倫敦雙雄的白禮頓，下半場發力連轟3球取勝。主帥哥迪奧拿賽後直言，若要衛冕，餘下賽程一場也不能輸。
曼城與利物浦隔空爭標，紅軍早前輕取曼聯，曼城周三（20日）深夜登場，主場鬥白禮頓。「藍月亮」上半場不乏攻勢，迪布尼及貝拿度施華攻門同樣無功而還，兩軍半場互交白卷。
白禮頓早前接連擊敗阿仙奴及熱刺，足見並非易應付的對手，曼城下半場隨即發力，迪布尼策動反擊，皮球輾轉落在馬列斯腳下，禁區內起腳建功，53分鐘打破僵局。開紀錄後，戰局更明朗，菲爾科頓禁區外接應角球，一控一射剛好省中對手改變方向入網，65分鐘領先至兩球。曼城末段前場逼搶成功，貝拿度施華禁區頂熨射埋齋，曼城以3球淨勝白禮頓，以77分返回榜首，繼續1分力壓利物浦。
爭標形勢依然激烈，曼城主帥哥迪奧拿賽後再度向利物浦笠高帽，並直言球隊沒有任何失分空間，「爭標的局面很清晰，餘下6場聯賽，我們全勝的話，冠軍就屬於我們；一旦我們失分，利物浦便會封王，形勢就像上季一樣。利物浦是當今最佳的球隊，球隊上下也知道這一點，我們沒有失分的本錢。」
英超今輪直播賽程：
更多英超相關報道：
英超｜車路士「密密送」不敵阿仙奴 曼城輕取白禮頓保榜首曼聯黑暗前路彷彿無盡頭 何時才可追上利物浦與曼城？︱01球評曼聯利物浦球迷這一分鐘化敵為友 齊為C朗高歌鼓掌打氣｜英超利物浦兩屠曼聯創紀錄 高普大讚完美 信紅魔有日捲土重來｜英超英超雙紅會｜曼聯名宿斥球隊垃圾提早熄電視 英甲球隊落井下石英超雙紅會｜英媒評分狠批曼聯 隊長馬古尼僅得1分 還有人捧蛋英超︱沙拿梅開二度 利物浦再凌辱頹勢曼聯 暫登榜首蘭歷克雙紅會前談曼聯重建大計 已向管理層遞交推薦新兵名單英超︱雙紅會前高普稱不可睇小曼聯 「要視為生命中最重要3分」英超︱曼聯確認C朗家庭原因缺席雙紅會 般奴炒車照對利物浦【英超】曼聯隊長自信能一雪前恥 直言阻止紅軍4冠夢不是動力