英超｜紐卡素挫水晶宮主場6連勝上岸在望　麥斯明展球王級腳法

一度在降班區域徘徊的新晉億萬大軍紐卡素，臨近季尾愈戰愈勇，今仗由阿米朗一箭定江山，主場力挫水晶宮後錄得6連勝，以40分升上第11位，「上岸」在望。

紐卡素好波之人辛特麥斯明，今仗在高耶迪面前展露秀麗腳法，這名水晶宮悍將的反應比麥斯明騷腳法更有趣。



沙特阿拉伯財團入主後，紐卡素改由艾迪賀維領軍，球隊反而一度跌進降班區域。「喜鵲」在冬季轉會窗擴軍後，逐漸發揮成效，主場戰績更是有目共睹，今仗前已錄得5連勝，與降班區域的距離愈拉愈遠。

艾迪賀維領紐卡素愈戰愈勇，主場聯賽創下6連勝。（Getty Images）

紐卡素周三（20日）深夜主場出擊鬥水晶宮，基斯活特上半場窄角度起腳，惟柱邊出界。新加盟的般奴古馬雷斯一記恰到好處的長傳，阿米朗右路接應，並以速度壓過米素爾（Tyrick Mitchell），再殺入禁區左腳妙射死角破網，這名巴拉圭球員興奮得衝向看台，與球迷齊齊慶祝，紐卡素憑這個入球奠勝，一球擊敗水晶宮，以40分升上第11位，與第18位的般尼拉開15分距離，上岸在望。

紐卡素主場連勝紀錄增至6場，對上一次已經是由名帥卜比笠臣在2004年創出。

阿米朗右路妙射破網，一箭定江山。（Getty Images）

除了阿米朗的妙絕入球，紐卡素好波之人辛特麥斯明（Allan Saint-Maximin）上半場亦有精彩一幕，這名翼鋒右路控球時，面對高耶迪（Cheikhou Kouyate），試圖以腳法騷擾對手，原地連續使出多次插花，猶如跳舞一樣。

即使麥斯明落力做假動作，高耶迪不為所動之餘，更後退一步「睇表演」。麥斯明見對手沒有反應，只好回後傳給隊友。

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿St James Park ha visto esto del gran Allan Saint-Maximinpic.twitter.com/p71k2sE5wO — GRADA B PRO 🌐 (@GradaBpro) April 20, 2022

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