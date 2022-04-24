西班牙盃｜史詩決賽交織兩代貝迪斯英雄的故事　祖亞昆成不朽傳奇

西班牙盃決賽，沒有皇馬也沒有巴塞，由貝迪斯與華倫西亞爭奪冠軍。兩隊踢成1：1下一直鬥到互射十二碼，最終以5：4獲勝，奪得球會史上第三次西班牙盃錦標。

有份為貝迪斯射入十二碼的祖亞昆和桑米蘭達，交織出兩代貝迪斯英雄的故事。



互射十二碼第五輪，22歲的後衛桑米蘭達若然射入，貝迪斯便可奪得自2004/05球季的西班牙盃以來，再一次、也是球會史上第三次西班牙盃榮譽。他緊張得要命，想着「我會射失的、我會射失的……」然後踏步、拉弓、一射，皮球應聲入網，隊友狂奔慶祝，他激動地跪倒在地、眼淚不住落下。

米蘭達賽後坦言主射關鍵十二碼，他曾緊張得要命，覺得自己「必然會射失」。（Getty Images）

17年前那次西班牙盃決賽，只得5歲的米蘭達在卡達朗球場支持着心愛的貝迪斯，小小球迷眼中映照着當年仍是23歲新秀的祖亞昆，助貝迪斯捧起了獎盃，歷史性的一夜，米蘭達記在心裏。然後他如願加入了貝迪斯青訓、一路成長，曾經轉會巴塞隆拿，出道後又外借到德甲的史浩克04，但兜轉之下他還是在2020年回到貝迪斯。

今年，米蘭達也像祖亞昆當年那樣，在20出頭之時為貝迪斯奪得了難能可貴的榮譽。

對於像貝迪斯這樣的球會來說，每個冠軍，都是幾十年一遇的奇蹟。（Getty Images）

祖亞昆17年後再助貝迪斯捧盃 包辦隊史一半錦標

即將滿41歲的祖亞昆今日還在球場上，以隊友身份跟米蘭達並肩作戰，86分鐘才上陣的他踢完了加時、也射入了第二輪十二碼，這位老將成為貝迪斯史上，唯一一位助球隊兩次奪得重要錦標的球員。對比起米蘭達的飲泣，祖亞昆狂喜地舉起獎盃、向鏡頭大叫着——事實上，貝迪斯球會史上只贏得過4次重要錦標，包括40年代的西甲冠軍，和3次西班牙盃冠軍，意味祖亞昆親手奪得了球會的一半錦標。

祖亞昆出道初期已穿17號球衣，同期對手如沙維（左一）已退役。（Getty Images）

祖亞昆與貝迪斯關係極為深厚，他在貝迪斯青訓系統受訓，當年他獲自己的叔叔出資，讓他有錢坐車去球場受訓，未料在他於2000年升上一隊、助球隊升上西甲之前的一年，叔叔離世了，無緣見證侄兒後來創下、在球會前無古人的壯舉。

祖亞昆在貝迪斯一隊效力6季、以翼鋒身份交出許多入球和助攻，在2005年的西班牙盃決賽，他對奧沙辛拿踢足全場連加時，最終貝迪斯以2：1奪冠。一頭金髮、年輕的他對着鏡頭展開雙臂的一幕，至今仍流傳；當日的黃毛小子也許沒想到，40歲的自己還會穿着這件綠白雙間的17號球衣。

2005年西班牙決賽後，當時23歲的祖亞昆振臂歡呼。（Getty Images）

事實是這件17號球衣，往後成了傳奇的象徵。祖亞昆曾轉會華倫西亞並奪得2007/08球季的西班牙盃，後又曾效力馬拉加和意甲的費倫天拿，但在2015年，貝迪斯降班一季後重返西甲，仍然向當時已34歲的祖亞昆開出了3年合約，投以極大信任；祖亞昆也超越球員、球迷身份，收購了球會2%股份，成為了小股東。

至今，他已為貝迪斯一隊效力13個球季，上陣494場、攻入67球，可說是徹頭徹尾流着貝迪斯的血。《The Athletic》引述他在4強對華歷簡奴前向球隊發言，「我不知道我現在以什麼身份向你們說話，也許是隊友、朋友、隊長，但現在我想以一個『貝迪斯人』的身份說話，因為我很了解這裏的球迷的感受。」

40歲的他依然穿着17號球衣，笑容依舊有感染力，拿着獎盃到處奔走的他絲毫未見老態， 17年過後，熱情仍舊：「我們今個球季踢得很好，我們和所有在場的球迷都值得這個獎盃！完場後我很激動，因為我親眼看着我們是如何一路走來、來到這場在西維爾踢的決賽的。」的確，又有誰比他更了解貝迪斯？他咧嘴笑道：「看到球迷這麼興奮，我就忍不住開心到哭了。」