勞倫斯體育獎｜韋斯達賓與短跑女王獲最高殊榮　利雲不忘宣揚反戰

F1紅牛車隊車手韋斯達賓（Max Verstappen）繼昨晚（24日）奪得意大利伊莫娜站冠軍後，再獲好消息，他獲頒2022年勞倫斯世界體育獎的年度最佳男子運動員，與年度最佳女運動員、牙買加短跑女王湯臣（Elaine Thompson-Herah）分別獲得最高榮譽。

得獎名單上，還有早前從世界盃外圍賽出局的意大利國家隊及幾位傳奇級運動員。



今年的勞倫斯世界體育獎頒獎禮繼續以線上形式舉行，韋斯達賓因比賽未能現身。韋斯達賓去年在F1與咸美頓爭奪世界冠軍車手頭銜，兩人在煞科戰阿布札比站前鬥至同分，最終「韋少」首度封王，亦憑這項成就獲選為年度最佳男運動員。

韋斯達賓今季4戰之中獲得兩次分站冠軍，另外兩站則因機件故障而未能完賽。（Getty Images）

他其後發表得獎感言道：「我感到非常驕傲。從兒時起，我就夢想站上最高頒獎台，成為世界冠軍。我對我父親（祖舒韋斯達賓）說：我們做到了，我們這些年來一直在為此努力，現在我們做到了，我們兩個，所有的回憶，所有這些年輾轉於歐洲各地，都是為了這個目標，現在我們實現了。」

他又指，自己成為首個獲F1世界冠軍的荷蘭車手，在其家鄉造成極大轟動，「這個獎項是對我的肯定，對我來說意義非凡，這是世界最高獎項之一，所以我非常高興。」

湯臣稱霸女子短跑界多年。（Getty Images）

年度最佳女運動員由獲譽為「女版保持」的牙買加短跑好手湯臣奪得，她在東京奧運會上成功衛冕100米及200米短跑金牌，同時領軍奪得4x100米接力金牌，她道：「我知道保特曾經獲得過勞倫斯獎，因此能夠把這一獎項再次帶回家鄉牙買加、帶回加勒比，對我來說意義重大。」

年度團隊獎則由去年的歐洲國家盃冠軍得主——意大利男子足球隊獲得，意大利男足早前亦在世界盃外圍賽遭淘汰，無緣今年11月的卡塔爾世界盃。

意大利男足獲得勞倫斯年度團隊獎。（Getty Images）

除了兩項焦點大獎，亦有兩大體壇傳奇獲得「終身獎」，NFL傳奇四分衛布雷迪（Tom Brady）成為終身成就獎得主，球王比利在2000年亦曾獲得同一獎項。44歲的布雷迪獲公認是NFL史上最偉大的四分衛，去年以43歲188天之齡在超級碗正選上陣、領海盜隊第3次奪得超級碗，同時是他跨越3個年代之下，個人第7次奪得這項冠軍，壯舉均是前無古人。

布雷迪今年2月曾宣布退役，但在3月即宣布復出續戰。（Getty Images）

另外，去年由ＭotoGP退役的傳奇電單車運動員羅斯（Valentino Rossi），獲頒「體育偶像獎」。羅斯曾贏得9次世界冠軍、115場分站冠軍、235次登上領獎台，也是唯一一位包攬過125cc、250cc、500cc和MotoGP四大級別冠軍的車手。羅斯已是第三次獲勞倫斯獎，此前他曾在2006年獲得過體育精神獎，2011年則獲年度最佳復出獎。

羅斯手執獎項，目前他除了是VR46 Racing Team老闆，旗下車隊出戰MotoGP、Moto2及Moto3賽事，他也有參加「四轆」的世界跑車挑戰賽。（Getty Images）

拜仁慕尼黑前鋒羅拔利雲度夫斯基獲得「特別成就獎」，這位波蘭前鋒去年打破德國傳奇前鋒梅拿的德甲單季入球紀錄，上季奪得歐洲金靴獎之餘，也連續兩年獲選國際足協年度最佳男子球員，他透過獲獎宣揚反戰訊息：「職業運動能為世人帶來熱情和快樂，但伴隨成功而來的還有責任。曼德拉曾經說過：『體育有改變世界的力量』。讓我們謹記並大聲重複這句話，尤其是在烏克蘭戰火紛飛的今天。沒有和平，就沒有體育。」

羅拔利雲度夫斯基獲譽是史上最佳前鋒之一。（Getty Images）

其餘得獎名單（按圖放大）：