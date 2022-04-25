西甲｜巴塞隆拿爆冷不敵華歷簡奴　首度單季魯營3連敗

自沙維接掌巴塞隆拿後，戰績顯著改善，並以一輪連勝走勢重返聯賽次席，但早前在歐霸8強不敵法蘭克福，整隊巴塞彷彿洩氣了，今輪爆冷不敵華歷簡奴，史上首度單季魯營3連敗，而皇馬距離冠軍只差1分。



早前的歐霸8強次回合，巴塞隆拿主場失利不敵法蘭克福，其後幾場賽事開始表現反覆，上周更在主場不敵卡迪斯。巴塞今仗再度魯營出擊鬥華歷簡奴，卻在開賽初段已經失守，加西亞7分鐘為客軍先開紀錄。

巴塞隆拿其後積極反撲，費倫托利斯上半場末段巧妙地背對龍門建功，惟越位在先「食詐糊」，加上新星加維上﹑下半場在禁區內兩次倒地，球證同樣沒有判罰12碼，結果巴塞未能平反敗局，主場爆冷以1球不敵華歷簡奴，與榜首的皇馬維持15分距離，只要皇馬下輪不敗，西甲冠軍便提早袋袋平安。

巴塞新星加維上﹑下半場各被對手在禁區內侵犯，同樣未獲12碼。（Getty Images）

巴塞頹勢未止，再度在魯營失利，亦是球會史上首度單季主場3連敗，亦是首次聯賽遭華歷簡奴兩循環「雙殺」。

自歐霸8強後，巴塞隆拿表現反覆，主帥沙維賽後坦言不知是否該仗影響球隊信心，並直言麾下錯失不少良機，「我與所有巴塞球迷同樣感到生氣，因為我們沒有效率，今仗製造不少機會，至少可以扳平，但全數也未能把握。如今連歐聯資格也變得複雜，是自討麻類，我們必須好好反省。」

巴塞首度主場3連敗，沙維直言球隊要好好反省。（美聯社）

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