英超｜佐真奴低質素12碼險變罪人　杜慈力撐：這是他的風格

車路士中場大將佐真奴處理12碼向來有一手，但當他在意大利國家隊兩度宴客後，似乎嚴重打擊了他的信心。車路士周日（24日）主場鬥韋斯咸，佐真奴末段主射12碼卻射出極差的一球，遭法比安斯基輕鬆沒收，全靠「美國隊長」普列錫挺身而出助車路士絕殺對手。

縱然佐真奴再度12碼宴客，主帥杜慈對他的信心不減，堅稱他不用因此而改變主射12碼的習慣。



車路士狀態反覆，今場在史丹福橋鬥同市球隊韋斯咸，兩軍半場互無紀錄，到賽事末段才掀起高潮。盧卡古一次突破被奇治戴臣（Craig Dawson）拉跌，球證奧利華翻查VAR後，向該名韋斯咸中堅出示紅牌並判罰12碼，操刀的佐真奴卻射出一記力度及角度皆欠奉的12碼，「鎚仔幫」門將法比安斯基輕鬆接實，這名車路士中場只能無奈地掩臉。

佐真奴射失12碼後，懊惱不已。（Getty Images）

以為成為球隊失分罪人之際，幸好還有普列錫，這個「美國隊長」挺身而出撞射建功，彌補佐真奴的12碼宴客，有驚無險以一球絕殺韋斯咸，以65分坐穩聯賽「三哥」位置。

普列錫撞射建功絕殺對手，佐真奴亦上前與隊友慶祝。（Getty Images）

早前意大利緣盡卡塔爾世界盃，不多不少也與佐真奴有關，事關這名車路士中場大將兩度對瑞士射失12碼，間接令球隊跌落附加賽，其後更爆大冷不敵北馬其頓，佐真奴坦言一世也不能忘記那兩球12碼。

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佐真奴早前世盃外兩度射失12碼，間接令意大利緣盡世界盃。（資料圖片／Getty Images）

佐真奴今仗再操刀12碼，卻射出極低質素的一球，在場的「車迷」亦非常震驚，網民直言這是史上最差的12碼之一。縱然佐真奴飽受抨擊，主帥杜慈力撐這名意大利中場毋須因而改變自己的風格，「我曾經也對他（佐真奴）的12碼風格有疑問，但他主射時無比冷靜，加上有極佳的紀錄。不過當他射失時，感覺上他可以做得更好，但這是他的風格，他可以繼續下去，他也對宴客感到十分失望。」

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