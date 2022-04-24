F1．伊莫娜站｜法拉利主場災難 韋斯達賓雨中激戰封王紅牛包Q
F1意大利伊莫娜站，排頭位出賽的紅牛車手韋斯達賓（Max Verstappen）由頭放到尾，繼去年後再度在此站封王，佩雷斯奪亞軍，紅牛成功「包Q」。
法拉利在全場觀眾打氣下，整場比賽卻「黑氣纏身」，兩位車手辛斯與陸克萊頭頭碰着黑。
賽事在大雨中出戰，擁有「主場之利」的法拉利起步卻是災難——第二位出賽的陸克萊先被紅牛的佩雷斯超越，繼而麥拿侖車手被諾里斯爬頭，跌至第四位。第四位起步的另一架躍馬辛斯，甫起步即被另一麥拿侖車手列卡度撞出賽道，繼澳洲站後，連續兩站未能完成賽事。
阿朗素與車隊妙問妙答
列卡度與辛斯相撞後，能繼續作賽，卻跌至包尾苦苦掙扎。第11位起步的平治車手羅素，旋即搶上第六位，擅長雨戰的咸美頓，亦由第14位拾級而上。
天雨路滑意外難免，阿朗素駕駛的Alpine戰車與夏斯車隊的米克舒密加相撞後嚴重受損，整個側箱被撞走了，阿朗素在無線電問車隊：「損壞程度有多嚴重（ How bad is the damage）？」工程師回答：「真是相當嚴重呢老友，相當嚴重（Quite bad, mate. Quite bad）。」捱到入維修站，阿朗素最終要退賽。
陸克萊的法拉利戰車始終佔速度優勢，不久即超越諾里斯搶回第三位，緊隨兩部紅牛之後。雨勢漸停，車手紛在第19、20圈進入維修站換上黃胎，咸美頓在維修站不幸被奧干（Esteban Ocon）撞到而由第11跌回第14位，奧干因而被罰5秒。
去年在伊莫娜站封王的韋斯達賓在頭位跑得很順暢，陸克萊努力嘗試超越佩雷斯，一直無果。他太努力縮短與前車差距，在第54圈一個彎道失控，戰車打轉衝出跑道碰到防撞欄，他隨即進入維修站檢查，幸運的是能繼續作賽，壞消息是一下子由第三跌落第九位。
韋斯達賓終以由頭放到尾姿態封王，連續兩年在伊莫娜勝出，隊友佩雷斯守住第二位，兩部紅牛成功「包Q」包辦冠亞軍，表現突出的諾里斯第三名過終點，第11位起步的羅素驚喜奪第四。
領先車手榜的陸克萊，力追下最終以第六名完賽。
F1伊莫娜站前10位排名：
第1位：韋斯達賓（紅牛）
第2位：佩雷斯（紅牛）
第3位：諾里斯（麥拿侖）
第4位：羅素（平治）
第5位：保達斯（Alfa Romeo）
第6位：陸克萊（法拉利）
第7位：角田裕毅（艾法托利）
第8位：華迪爾（Aston Martin）
第9位：麥奴臣 （夏斯）
第10位：史杜爾（Aston Martin）
伊莫娜站正賽排位前10名：
第1位：韋斯達賓
第2位：陸克萊
第3位：佩雷斯
第4位：辛斯
第5位：諾里斯
第6位：列卡度
第7位：保達斯
第8位：麥奴臣
第9位：阿朗素
第10位：米克舒密加