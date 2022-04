F1．伊莫娜站｜法拉利主場災難　韋斯達賓雨中激戰封王紅牛包Q

F1意大利伊莫娜站,排頭位出賽的紅牛車手韋斯達賓(Max Verstappen)由頭放到尾,繼去年後再度在此站封王,佩雷斯奪亞軍,紅牛成功「包Q」。

法拉利在全場觀眾打氣下,整場比賽卻「黑氣纏身」,兩位車手辛斯與陸克萊頭頭碰着黑。



賽事在大雨中出戰,擁有「主場之利」的法拉利起步卻是災難——第二位出賽的陸克萊先被紅牛的佩雷斯超越,繼而麥拿侖車手被諾里斯爬頭,跌至第四位。第四位起步的另一架躍馬辛斯,甫起步即被另一麥拿侖車手列卡度撞出賽道,繼澳洲站後,連續兩站未能完成賽事。

辛斯的戰車被列卡度撞出賽道,首圈已「提早畢業」。(美聯社)

阿朗素與車隊妙問妙答

列卡度與辛斯相撞後,能繼續作賽,卻跌至包尾苦苦掙扎。第11位起步的平治車手羅素,旋即搶上第六位,擅長雨戰的咸美頓,亦由第14位拾級而上。

天雨路滑意外難免,阿朗素駕駛的Alpine戰車與夏斯車隊的米克舒密加相撞後嚴重受損,整個側箱被撞走了,阿朗素在無線電問車隊:「損壞程度有多嚴重( How bad is the damage)?」工程師回答:「真是相當嚴重呢老友,相當嚴重(Quite bad, mate. Quite bad)。」捱到入維修站,阿朗素最終要退賽。

阿朗素戰車與米克舒密加相撞後,整個側廂被撞散。(Twitter)

陸克萊的法拉利戰車始終佔速度優勢,不久即超越諾里斯搶回第三位,緊隨兩部紅牛之後。雨勢漸停,車手紛在第19、20圈進入維修站換上黃胎,咸美頓在維修站不幸被奧干(Esteban Ocon)撞到而由第11跌回第14位,奧干因而被罰5秒。

伊莫娜站大雨中起步,紅牛一對戰車未受考驗。(Getty Images)

去年在伊莫娜站封王的韋斯達賓在頭位跑得很順暢,陸克萊努力嘗試超越佩雷斯,一直無果。他太努力縮短與前車差距,在第54圈一個彎道失控,戰車打轉衝出跑道碰到防撞欄,他隨即進入維修站檢查,幸運的是能繼續作賽,壞消息是一下子由第三跌落第九位。

陸克萊戰車在第54圈一個彎道失控,戰車打轉衝出跑道碰到防撞欄。(Twitter)

韋斯達賓終以由頭放到尾姿態封王,連續兩年在伊莫娜勝出,隊友佩雷斯守住第二位,兩部紅牛成功「包Q」包辦冠亞軍,表現突出的諾里斯第三名過終點,第11位起步的羅素驚喜奪第四。

領先車手榜的陸克萊,力追下最終以第六名完賽。

F1伊莫娜站前10位排名:

第1位:韋斯達賓(紅牛)

第2位:佩雷斯(紅牛)

第3位:諾里斯(麥拿侖)

第4位:羅素(平治)

第5位:保達斯(Alfa Romeo)

第6位:陸克萊(法拉利)

第7位:角田裕毅(艾法托利)

第8位:華迪爾(Aston Martin)

第9位:麥奴臣 (夏斯)

第10位:史杜爾(Aston Martin)



伊莫娜站正賽排位前10名:

第1位:韋斯達賓

第2位:陸克萊

第3位:佩雷斯

第4位:辛斯

第5位:諾里斯

第6位:列卡度

第7位:保達斯

第8位:麥奴臣

第9位:阿朗素

第10位:米克舒密加



今季F1全季賽程(俄羅斯站取消、替代站尚待公布):

F1今季全季賽程(01美術製圖)

