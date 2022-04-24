英超︱般尼1：0勝狼隊逃出降班區　愛華頓降班威脅愈來愈大

今季長處降班區的般尼，主場面對狼隊憑馬迪維達（Matej Vydra）62分鐘的入球一箭定江山，1：0小勝狼隊。全取3分後，逃出降班區，將周日尾場作客利物浦的愛華頓擠落第18位。從未自英超降班的拖肥糖，危機愈來愈深重。



馬迪維達（Matej Vydra）62分鐘的入球一箭定江山，領般尼1：0小勝狼隊。（Getty Images）

般尼近況漸見起色，連同今仗擊敗狼隊，已是近5場英超聯賽中第3場勝仗。再次搶分成功後，以33戰31分升上第17，將少踢兩場得29分的愛華頓擠至第18位。

愛華頓看似少踢兩場，之後3仗對手卻分別是今晚面對的同市宿敵利物浦、排第三的車路士以及第十位的李斯特城，搶分方面說得上是毫無保證。

狼隊牌面勝過般尼，數度迫得般尼門將尼克普比（Nick Pope）作出撲救，不過最終由馬迪維達近門接應隊友韋格賀斯（Wout Weghorst）的地波傳中掃入，為般尼取得護的寶貴3分。般尼辭退前領隊戴治（Sean Dyche）後，近3仗已合共搶得7分。

狼隊落敗後，33戰得49分仍排在第八位。同時上演的車路士對韋斯咸一戰，鎚仔幫以0：1敗陣，以歐洲賽資格為目標的狼隊，錯過追近排第七位韋斯咸的機會。