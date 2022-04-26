英超｜普巴退出曼聯WhatsApp群組 坦赫格逐一約見球員探聽情況
撰文：顏銘輝
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英國《每日鏡報》報道，曼聯中場保羅普巴今季不會再上陣，他亦告訴隊友今夏離隊，並提早退出曼聯球員的WhatsApp群組。另一篇報道指，曼聯新帥坦赫格計劃在上任前，透過視像形式與每合球員單獨會面，包括約見那些即將約滿離隊的球員。
曼聯在上周二以0：4大敗於利物浦的英超中，普巴初段因傷退下火線，其後看守領隊蘭歷克證實，這名即將約滿的法國中場收「咧」。《每日鏡報》報道，普巴肯定會在季尾以自由身離隊，這意味住雙紅會的大敗是他最後一場代表曼聯的比賽。
報道稱，29歲的普巴已經向隊友交代清楚，自己不會續約，今夏離開曼聯，他還退出了曼聯球員日常聯絡的WhatsApp群組。普巴不愁下家，據報他收到了皇家馬德里及巴黎聖日耳門的開出的合約，西甲班霸與法甲豪門任他選擇。
普巴在曼聯青訓出身，但不滿在時任領隊費格遜麾下苦無機會，於2012年以自由身轉投祖雲達斯，表現愈踢愈好，踢出世界級中場的潛質。在2016年，曼聯以8900萬鎊回購普巴，如今他再一次以自由身離開曼聯。
雖然普巴離隊已成定局，但相信他都會收到坦赫格的會面邀請。《每日鏡報》另一篇報道稱，儘管坦赫格在6月才正式上任，但他渴望盡快了解曼聯隊內情況，方便他就任後馬上開展工作，所以他計劃在未來3周透過視像單獨約見每位曼聯球員，包括那些即將約滿的球員，例如普巴、連格及桑馬達。
曼聯內部消息稱：「坦赫格希望整個計劃一絲不苟，想了解整間球會每個人的心態及狀況，討論他們的未來，看看誰人想走，誰人想留。他盼望在正式上任前，每人都有機會跟他私下討論任何問題，令他開展工作時更加順利。」有球員甚至懷疑，坦赫格藉此探聽球員口風，看看有誰可以頂替哈利馬古尼的隊長位置。
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