英超︱曼聯新帥坦赫格未上任先敗陣　想大換血球會只願買三人

急欲重建的曼聯，重金禮聘阿積士教頭坦赫格（Erik ten Hag）掌帥，紅魔鬼一輪大換血在所難免。將升任球會顧問的看守領隊蘭歷克，曾在球隊大敗了利物浦後宣稱曼聯需要買入10名新球員。

外界預期今年夏天紅魔會在轉會市場密密操作，不過消息指球會只打算在今夏買入3人，坦赫格未上任，似乎已遇上重重障礙。



曼聯主帥唔易做，坦赫格未上任已遇上障礙。（Getty Images）

坦赫格未上任，外界已不斷玩「競猜遊戲」，英國傳媒每天公布曼聯「死亡名單」，根據眾將今季表現，猜測哪些球員來季無得留低。蘭歷克認為紅魔要買入10個球員之多，不過英國《每日郵報》隨即又指，管理層只打算在今夏買入3人。

據報曼聯管理層給予坦赫格1億至1.5億英鎊預算收購新球員，並向他說球會的優先順序「是進化不是革命」（evolution rather than revolution）——兩個字只差一個英文字母，意思卻截然不同，後者是要將一切徹底改變，前者只是承接現有基礎改進。

曼聯現況低迷，如何從現有基礎進化？（Getty Images）

進化與革命之間，兩個英文字串法差之毫釐，分別差天共地。若消息屬實，再一次印證曼聯領隊唔易做的事實，坦赫格任務確實艱鉅。

曼聯陣中急需清瘀血，報道指，紅魔防線將大換血，預期雲比沙卡、菲爾鍾斯、艾歷拜利和阿歷士迪尼斯均會被清走，前線方面，正外借西維爾的安東尼馬迪爾亦「無得留低」。收購目標方面，3大人選包括西班牙國腳、維拉利爾中堅柏奧托利斯（Pau Torres），坦赫格在阿積士的子弟兵、20歲荷蘭中堅添柏（Jurrien Timber），以及在今屆歐聯表現耀眼的賓菲加前鋒紐尼斯（Darwin Núñez）。

蘭歷克早前在曼聯0：4敗予利物浦後，宣稱紅魔要買入10個球員。（Getty Images）

曼聯早前0：4敗予宿敵利物浦，蘭歷克賽後大爆發：「很尷尬，很失望，甚至是恥辱。我們必須接受他們（利物浦）較我們領先6年之多。」他宣稱，「曼聯將會重建，6個、7個、甚至10個球員將會加盟。利物浦擁有較我們優秀的球員，並在今仗賽果反映出來。」

蘭Sir忍無可忍說出心中想法，ESPN消息指，曼聯管理層希望與蘭歷克在對利物浦一戰賽後的評語劃清界線，雙方對如何重建曼聯似乎有重大分歧。

坦赫格來季同時要決定曼聯正選門將問題。（Getty Images）

即使如此，曼聯除了雲比沙卡、菲爾鍾斯、艾歷拜利、阿歷士迪尼斯和安東尼馬迪爾外，即將約滿的普巴、連格、馬迪、卡雲尼和馬達，全部預料將離隊，將騰出大量薪酬空間予坦赫格引入新兵。

坦赫格同時要解決正選門將問題，二號門將甸恩軒達臣已等得不耐煩，願意離隊尋正選機會，可是消息指出，坦赫格對迪基亞是否適合他的陣式有疑慮。