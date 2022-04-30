亞冠直擊︱兩個傑志球迷的故事：排除萬難去泰國　只為睇場香港波

疫情令本地球員與球迷之間的距離前所未有地大——上一次本地足球比賽，不知不覺已是4個月前的事。

今次亞冠盃分組賽，有在英國留學的香港年輕人寧願不看英超，特地從英國飛越大半地球到泰國為傑志打氣，也有前藍鳥職員離職後排除萬難，一心跟球員「聚舊」。除了想尋回那份入場觀戰的激情，也希望想向球員送上窩心的鼓勵，好讓他們更有動力爭取佳績。

香港01記者袁志浩 武里南直擊



傑志今屆再赴泰國出戰亞冠盃，適逢當地放寬入境檢疫措施，比賽也開放球迷入場，過去3場分組賽，都有少數藍鳥擁躉撐場。

有人自認過去非最活躍的一批，只是順路從曼谷過來。家人來自香港的Aidan則是從墨爾本出發，單人匹馬為偶像巴爾拿及球隊打氣，叫得聲嘶力竭。

來自香港的傑志球迷Aidan一人高歌打氣，令人印象深刻。（資料圖片／袁志浩攝）

今次要訪問的其中一位傑迷Santiago，卻其實跟記者早已認識。他因盧均宜而愛上藍鳥，2018年起曾加入傑志團隊，負責多媒體相關工作，也要跟傳媒聯絡，直至去年他離開球會，回復球迷身份，繼續撐傑志。

跟Santiago同行的還有Jacky，兩人原先並不熟稔，卻因今次旅程結緣，甚至住進同一酒店房。Jacky與房友不同，認識傑志源於2014年亞協盃，那時候球隊先在半準決賽淘汰越南寧平凱撒水泥，四強憾負伊拉克球隊艾比爾。兩階段的主場比賽，本地傳媒大事宣傳，吸引了他注意。

「之前我只知香港有比賽，但實際不知有什麼隊、什麼球員，那次才發現香港球隊有踢亞洲賽。入場後覺得氣氛很好，那時候差點歷史性殺入亞協決賽，便很有興趣一直看下去。」

Santiago（左）跟Jacky（右）親赴武里南，為傑志最後兩場分組賽打氣。（袁志浩攝）

捨英超取港超 跨越跨9440公里撐傑志

雖然看傑志的「波齡」已有8年，但其實Jacky只得22歲，仍在英國讀大學。藍鳥首戰亞冠那年，他是2018的DSE考生，未能隨軍作客。2019年亞冠外圍賽對霹靂，他第一次到外地支持傑志，然而球隊之後到台灣踢亞協盃，檔期又跟考試重疊。自此一等，便是3年。

Jacky（右）對上一次作客為傑志打氣，已是2019年亞冠盃外圍賽。（受訪者提供）

記者以為Jacky對今次旅程期待已久，但原來他曾猶豫不決：「我確診過（新冠肺炎），怕檢測時（因病毒殘餘而）假陽性，這樣的話我便白行一趟。」記者好奇，明明留在英國便有港人最愛的英超可看，Jacky卻捨近就遠，冒險橫跨9440公里到泰國6日，只為看兩場傑志賽事。

「在英國居住那地方的區隊有比賽，我都會入場，但始終歸屬感不大，像是看一支不關自己事的球隊。贏波會戥他們高興，但不會特別開心。」那傑志呢？記者問。「傑志贏我一定開心！」

Jacky到英國後連英超也未看過，便飛越大半個地球到泰國撐傑志。（袁志浩攝）

Jacky為今趟睇波之旅花費一萬多港元，這對學生來說負擔不輕。從曼谷到武里南，他更要坐早上5點的火車，經6小時車程才到埗，花費金錢心力，全因他已一段時間無法親身為傑志打氣。即使在港超腰斬前，比賽也不是每場直播，想隔空加油也不容易。

「也許未來仍有機會睇傑志、睇港隊，但有得睇好睇了，睇完今次先算。看本地波最大優點，就是入場睇波，我一直掛念這種感覺。」

離港赴英時，Jacky帶了自己設計的旗幟留念，想不到這次大派用場。藍粉紅間條配上「藍浪」字眼，在武里南體育場前特別顯眼，記者着Jacky跟Santiago拍照，引來當地市民注目，惟兩人非但沒有半點尷尬，倒十分自豪。

Jacky帶了親自設計的旗幟為藍鳥加油。（袁志浩攝）

前職員做回球迷 重遇球員感動而泣

身披藍鳥最新一季球衣的Santiago，背上印有其名字，原來這「特別版」波衫是職員專屬。曾多次跟傑志東征西討，連朝鮮都去過，他卻是第一次以球迷身份在外地作客打氣。他離開傑志後找到新工，早前獲批澳洲工作假期而辭職。雖然公司挽留，希望他延遲離職，但他為了傑志的亞冠行程而婉拒好意。

「很久無離開香港，想出走一下，也發現能出外睇波的時機不常有，要珍惜，活在當下。有些獨特的經歷，會成為一輩子的養份，所以我絕對不會後悔。」兩年來防疫疲勞帶來的壓抑，相信香港人感同身受。

Santiago過去3年為傑志負責多媒體工作，隨隊遠征多次，今次卻是他第一次用球迷身份作客。（袁志浩攝）

Santiago還特意訂了球場旁的酒店，較早抵埗的他本預了時間看球員操練，惟因防疫措施被拒諸門外。沒想到首日安頓好後步出酒店，就聽到熟悉的聲音，「keep、keep、keep，一聽就知是朱sir。」他輕輕掀開圍欄上的布幕，跟守門員王振鵬及郭劍橋打了招呼，「黐線，勁開心！」

Santiago想盡辦法看傑志操練，只希望跟球員打聲招呼，給對方一點鼓勵。（受訪者提供）

第二日他再接再厲，打聽到球隊在武里南城體育場練習，坐車去到卻撲空；幸他沒放棄，在附近訓練場發現球員蹤影，但又要繞小路避開保安，跨越重重障礙，終成功在球隊坐大巴離開時，跟全隊揮手加油。「有種排除萬難的感覺，球員叫我名字的那一刻，差點哭了。想不到沒見半年，大家仍記得我。」縱使不能像往時一樣近距離跟球員聊天、拿簽名、握手，但簡單的互動，已叫他無比感動。

他坦言，除了滿足自己，也希望自己的存在能發揮些微力量，「知道球員長時間作客比賽有點辛苦，平日也不能外出，便想探望及陪伴他們，當是聚舊。希望他們看到我，會感到有點驚喜、有多一份動力去完成亞冠之旅。」

兩人在球場遇上兩名志同道合的香港人，冒雨為傑志吶喊助威。（袁志浩攝）

冒雨打氣見證熱血 盼終有圓滿結局

傑志球員彷彿真的感受到這份力量，前日鬥清萊聯的出線關鍵戰，落後、反超前、被追和、再逆轉，不枉Jacky跟Santiago冒雨打氣。

「又凍又大雨，賽前掛旗已全身濕透。但作客比賽很少球迷，比賽時仍有種責任感，要大聲一點，把其他人的份量也叫出來，所以更放膽去唱歌，希望嗌到電視觀眾都聽到。完場鳴笛時，感覺像有今生冇來世，雖然我不想重複地說感動，但真的是感動。」Santiago賽後一天用沙啞的聲音向記者道。

他倆還在場內遇見另外兩名香港人，「大家為了撐傑志，不約而同到了這個地方，感覺很特別，如他鄉遇故知。」Jacky這次沒猶豫，認定這是他人生其中一場最難忘的賽事，「完場後球員走近我們致意，他們特別開心，相信他們也自覺今場實現了不少目標及成就，看到這種情景，我也很激動。」

羅梓駿射入奠勝一球，龍門後方的兩人振臂高呼。（Getty Images）

傑志明日迎來分組賽最後一輪，再遇強敵神戶勝利船，能否出線仍是未知數。Santiago強調不想給球員太大壓力，只希望他們把自己推向極致、做到最好。「我們無論如何也為傑志驕傲，希望他們感受到整個團隊及球迷不離不棄的支持。」

藍鳥左閘陳晉一在上兩輪不敵神戶時說過，受夠了「雖敗猶榮」，Jacky也認同，寄語球員不要輕易低頭。

「看到全隊表現不斷進步，是高興的事，但往往過程好、結果不好，我們已經歷很多次，今次何不把握機會、拿下一次好結果？」