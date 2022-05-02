英超｜愛華頓球迷識玩？瞬間變大肚　扮冇事發生拖時間

愛華頓在周日英超搶出護級的救命3分，主場靠李察利臣入波以1：0擊敗車路士。踢到補時，愛華頓力求保住勝局，拖延時間，就連球迷都幫手，以瞬間變大肚的方式，阻撓車路士快開界外球進攻。



球迷瞬間變大肚，只為拖延時間。（網上片段截圖）

這幕有趣的畫面在97分鐘出現，當時愛華頓領先1：0，他們將皮球清出邊線，飛往看台。車路士右閘列斯占士走到場邊，希望找到皮球開界外球。有位身穿粉紅色上衣的愛華頓球迷連忙將皮球收進上衣入面，他瞬間變大肚。他身邊的女球迷也是最佳配角，擺出個「沒有」的手勢。

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列斯占士似乎看穿了愛華頓球迷的蠱惑小把戲，沒好氣跟他爭波，走到別處去，相信是找「執波仔」要了另一個皮球開界外球。見到比賽繼續進行，那名「大肚」球迷也卸下皮球了。

Where's the ball gone?! 🤷‍♂️



This Everton fan was doing everything in his powers to run down the clock in stoppage time ⏱ pic.twitter.com/Cx8QTMilUU — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) May 1, 2022

直播鏡頭完完整整把拍低了那名球迷出招幫愛華頓的過程，大概拖了十多秒，最後愛華頓也保住一球勝局完場。片段在Twitter及外國討論區廣傳，不少網民都表示「笑死」，場面十分有趣；更有人獻計，如果有意拖延時間，那名球迷可以待列斯占士開界外球後，再將皮球扔入場，到時場上有兩個波，球證要再吹停比賽。

此外，李察利臣在46分鐘入球後，有球迷將藍色的煙花扔進球場，李察利臣拾起煙花，扔回去看台。英國傳媒報道，英格蘭足總將調查李察利臣扔煙花的行為，愛華頓方面亦表示會調查事件。