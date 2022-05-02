英超︱阿仙奴作客2：1擊敗韋斯咸重返第四　一對中堅兩個頭槌致勝

周日英超尾場，阿仙奴作客另一倫敦球會韋斯咸，憑一對中堅洛賀丁及加比爾馬加希斯的兩個頭槌入球，2：1力克韋斯咸，重返前四。



阿仙奴力克韋斯咸，搶回第四位。（Getty Images）

韋斯咸周中出戰歐霸四強首回合，與法蘭克福激戰一場後，在英超主場又要硬撼阿仙奴。這3分對阿仙奴來說遠較韋斯咸重要，同日較早前熱刺擊敗李斯特城，阿仙奴必須全取3分，才可搶回第四位。

以為韋斯咸會留力，不料領隊莫耶斯仍派出強陣應戰，上半場更是攻勢較凌厲一方。可是鎚仔幫屢次射門把握不到，38分鐘反被阿仙奴憑一次角球機會領前。布卡約沙卡開出角球，中堅洛賀丁頭槌中鵠，先開紀錄。這是洛賀丁加盟阿仙奴6年來首個英超入球。

中堅洛賀丁頭槌中鵠，為阿仙奴先開紀錄。（Getty Images）

韋斯咸並未放棄，完上半場前由狀態大勇的查洛保雲精彩扳平，兩隊踢成1：1平手返入更衣室。

韋斯咸完上半場前由查洛保雲精彩扳平1：1。（Getty Images）

下半場甫開賽，阿仙奴踢得更積極主動，54分鐘再次趁角球攻勢領前。角球後，皮球落入馬天尼利腳下，他在左前場高波傳中，中堅加比爾馬加希斯近門頂入龍門右上角，阿仙奴2：1再度取得優勢。

雙方之後未能再取得入球，阿仙奴順利保住勝果至完場，全取3分後，34戰累積63分，反壓61分的熱刺搶回第四位。韋斯咸輸波後以52分守在第七位。為來季歐聯資格，英超聯賽最後4仗，阿仙奴和熱刺同是一分都不能少，關鍵一戰相信會是5月12日深夜熱刺主場迎戰阿仙奴。