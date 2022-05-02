拳擊｜拳王阿里後繼有人！外孫出道5戰全勝　上周清脆擊倒對手　

拳王阿里後繼有人！他的21歲外孫阿里華殊（Nico Ali Walsh）上周六在拉斯維加斯比賽，在首回合便擊倒對手伊巴拉（Alejandro Ibarra），出道以來5戰全勝。



離首回合完結尚餘18秒，阿里華殊連發兩拳，狠狠地擊中伊巴拉的頭部，首先是左拳打中伊巴拉的左眼，對手格擋不住；接着，阿里華殊右手重拳，伊巴拉來不及反應抵擋，阿里華殊直擊他的右臉頰及鼻子。

最後，伊巴拉被這一拳打到倒地，無法再戰，阿里華殊K.O.對手勝出。這位美國中量級拳手在2021年出道，去年8月開始參加職業比賽，至今5戰全勝。至於28歲的伊巴拉也非無名之輩，自2017年參加職業賽，未遇阿里華殊前，也是僅嘗一敗，今仗是他職業生涯第二場敗仗。

NICO ALI WALSH WITH AN ABSOLUTE STUNNER 😳@NicoAliX74 x #ValdezStevenson pic.twitter.com/UXct3phVmd — Top Rank Boxing (@trboxing) May 1, 2022

阿里華殊的母親、即拳王阿里的女兒，觀賽時情緒激動，因為她彷彿從兒子身上看到已故父親的身影；拳王阿里在2016年去世，終年74歲。阿里華殊賽後說：「這是我全情投入及努力及回報，只要你全力奮鬥，（好的結果）自然會發生。我彷彿將外公帶回這個世界，所以媽媽才會如此激動，因為她再次見到外公，還在我的比賽再聽到外公的名字。」

【出拳太快看不清？以下是慢鏡片段】