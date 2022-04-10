碧咸娶新抱老爺奶奶搶盡風頭　嘉賓星光熠熠　細威辣妹成員到賀

碧咸長子Brooklyn與百億千金Nicola Peltz大婚，新任老爺奶奶盛裝出席花費400萬美元的豪華婚禮，風頭不遜一對新人。

派對在女方家族位於美國佛羅里達州棕櫚灘的逾億美元物業上舉行，到賀嘉賓星光熠糌，網球女王莎蓮娜威廉絲、地獄廚神Gordon Ramsey、NBA名將柏加前妻兼女演員Eva Longoria、辣妹成員Mel C等均為座上客。



碧咸夫婦盛裝出席長子Brooklyn與億萬千金Nicola Peltz豪華婚禮，風頭不遜一對新人。（Twitter）

碧咸夫婦觸目耀眼，婚禮焦點始終落在新娘子Nicola Peltz身上。她穿上一襲Valentino全白長袖婚紗， 艷煞全場。

婚禮以猶太教進行，Brooklyn 10歲幼妹Harper Seven是其中一位花女，穿上白裙子，頭戴花環，手執一束鮮花與其他花女站在一起，十分可愛。17歲的三弟Cruz罕有一身西服，卻被發現與友人一起拿着啤酒，喝得臉紅紅，未成年的他在哥哥大喜日子，公然犯禁。

碧咸長子Brooklyn與億萬千金Nicola Peltz大婚。（Getty Images／資料圖片）

23歲的Brooklyn與27歲的Nicola Peltz拍拖兩年多，2020年7月已訂婚，周六（9日）晚上舉行婚禮。

Nicola Peltz是女演員，曾參演《變形金剛4》，比起演員身份和標緻外型，更受注目的是不輸男方的超強家勢——父親Nelson Peltz是位億萬富豪，為另類投資基金Trian Fund Management創辦人之一，目前為美國連鎖快餐集團Wendy's的非執行主席，資產淨值估計達17億美元。

碧咸在Instagram分享為婚禮挑選的禮服照片。（Instagram）

碧咸首次娶新抱，心情緊張，他早前在Instagram展示一張與父親Ted及外父Anthony Adams在禮服店的合照，三人分別揀選好在Brooklyn大婚當日所穿的禮服，碧咸穿上一套全身西裝，配上淺藍恤衫及黑色領呔，十分簡潔，但穿在「咸爺」身上仍相當有型。

「我們在製造特別的回憶。婚禮的一切都按計劃進行，爸爸們都已經準備好服裝了。」從他的笑容，顯然是對大日子十分期待。

Brooklyn與歷任女友及緋聞女友：

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23歲Brooklyn情史一籮籮

Brooklyn含金鎖匙出生，年僅23情史卻相當豐富，曾與較自己年長兩年的女星Chloe Moretz相戀4年，當中經歷離離合合，期間被拍得與其他女星親熱，終與Chloe分手收場，之後與超模Hana Cross相戀，一樣難逃分手命運，直到遇上「真命天女」Nicola Peltz。

「換畫」頻密的Brooklyn2020年求婚成功，與由2019年10月開始相戀的Nicola Peltz訂婚，他當時在instagram宣布：「兩星期前，我請我的靈魂伴侶嫁給我，她也答應了！我是世界上最幸運的男子……我答應你，會成為最好的丈夫，也有一天會成為最好的爸爸，我愛你。」Brooklyn昔日猶如脫疆野馬，Nicola到底如何將他收服？

Brooklyn與Nicola 2020年訂婚，如今正式成為夫婦。（brooklynbeckham@instagram）

生於億萬世家 父親擁過百億資產

Nicola的名字變得廣為人知，在於她出演2014年的荷里活鉅製《變型金剛4》，這位演員除有相當突出的外貌和氣質，身材亦相當均稱，媽媽Claudia Heffner昔日為著名模特兒，Nicola盡得母親優良遺傳。

Nicola跟碧咸嫂Victoria一樣，並非經常展露笑容，有時更有點冷酷，面對Brooklyn卻往往笑得甜蜜。Brooklyn對她用上「靈魂伴侶（Soulmate）」一字形容，可見較男方年長4年的她更成熟，相當了解未婚夫。

碧咸新抱Nicola Peltz：

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Brooklyn有對富裕的球星、明星父母，Nicola的家世較碧咸一家更加顯赫——父親Nelson Peltz是美國億萬富豪，母親是Nelson Peltz第三任妻子、名模Claudia Heffner。

79歲的Nelson Peltz是另類投資基金Trian Fund Management創辦人之一，目前為美國連鎖快餐集團Wendy's的非執行主席，也是擁有NBA球隊紐約人及NHL球隊New York Rangers的The Madison Square Garden Company董事，資產淨值估計達17億美元（約132億港元），較碧咸的4.5億美元（約35億港元）身家更豐厚。

無論名氣或家世，Nicola絕對配得上、甚至更勝Brooklyn，碧咸一家今次真的娶得「百億新抱」。