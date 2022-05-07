網球｜拿度世代之戰不敵小師弟 艾卡拉斯中段扭傷無阻發揮
撰文：趙子晉
出版：更新：
馬德里網球大師賽8強，上演西班牙「世代之爭」，由「泥地王」拿度鬥小師弟﹑相距16年11個月的艾卡拉斯。
縱然這名19歲的西班牙新星，一度因傷接受軍醫治理，艾卡拉斯依然奮戰，結果力戰近兩個半小時力克偶像拿度晉級，4強將遇上另一巨頭。
「泥地王」拿度（Rafael Nadal）傷癒後，首戰馬德里大師賽，在熟悉的紅土場回歸，35歲的拿度過關斬將，8強遇上小師弟艾卡拉斯（Carlos Alcaraz）。
今仗上演西班牙內訌，艾卡拉斯首盤以6：2先拔頭籌，這名19歲新星次盤觸傷右腳足踝，需要軍醫治理，包紮後繼續作賽，拿度把握機會，以局數6：1扳回一城。艾卡拉斯在決勝盤回勇，以局數6：3奠定勝局，職業生涯首度擊敗拿度，同時晉級4強，生涯首次與另一巨頭祖高域交手，爭奪決賽席位。
在紅土場擊敗拿度，殊不簡單，當艾卡拉斯打出致勝一球後，不禁雙手抱頭，表現難以置信，直言今場勝仗意義重大，「在泥地擊敗拿度並非易事，他是史上最偉大的泥地球手，亦證明我每一天的努力沒有白費，對我意義不凡。」
即使艾卡拉斯一度受傷被追平，他依然相信自己，「（扭傷）對我影響甚大，但當我輸掉第2盤後，我只想如何反勝，只要我盡自己所能，戰至最後，這就是關鍵。」
拿度在泥地失威，賽後沒有太驚訝，表示艾卡拉斯是現時狀態最好的球員之一，並盛讚師弟表現較佳，「他（艾卡拉斯）在各方面的發揮比我好，恭喜他晉級，祝願他往後亦有這種表現。」
拿度就算落敗，這名老將依然沒有太大起伏，表示要向好的方面看，對未來賽事依然樂觀，「我仍然有不少地方要改善，我會淡然面對今仗落敗，因為我相信正朝着正確方向邁進。」
更多網球相關報道：
網球｜梅利因身體不適退賽 無緣與祖高域合演經典對決網球｜法網總獎金大幅加碼 首圈落敗獲逾50萬 助受疫情影響選手網球｜梅利晉身16強鬥祖高域 相隔5年經典重現慨嘆不復勇網球熱話｜碧加展開監獄生活成傳媒焦點 犯人家屬建議染髮網球｜南非2米網球長人退役 結束15年振奮又孤獨網球旅程【網球】大坂直美溫網轉打混雙 網民建議夥拍錦織圭「日本連線」網球｜施安迪連奪4冠後休息 女單新一姐調整備戰法網網球︱英國網球甜心與李娜隔空連線 拉度簡奴一年內第3次換教練