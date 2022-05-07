網球｜拿度世代之戰不敵小師弟　艾卡拉斯中段扭傷無阻發揮

馬德里網球大師賽8強，上演西班牙「世代之爭」，由「泥地王」拿度鬥小師弟﹑相距16年11個月的艾卡拉斯。

縱然這名19歲的西班牙新星，一度因傷接受軍醫治理，艾卡拉斯依然奮戰，結果力戰近兩個半小時力克偶像拿度晉級，4強將遇上另一巨頭。



「泥地王」拿度（Rafael Nadal）傷癒後，首戰馬德里大師賽，在熟悉的紅土場回歸，35歲的拿度過關斬將，8強遇上小師弟艾卡拉斯（Carlos Alcaraz）。

拿度絕地求生驚險過關 愛隊反勝獲額外動力

皇馬鐵粉拿度要求改比賽時間 趕及見證驚天反勝入歐聯決賽

艾卡拉斯次盤扭傷右腳，其後治理後繼續作賽。（Getty Images）

今仗上演西班牙內訌，艾卡拉斯首盤以6：2先拔頭籌，這名19歲新星次盤觸傷右腳足踝，需要軍醫治理，包紮後繼續作賽，拿度把握機會，以局數6：1扳回一城。艾卡拉斯在決勝盤回勇，以局數6：3奠定勝局，職業生涯首度擊敗拿度，同時晉級4強，生涯首次與另一巨頭祖高域交手，爭奪決賽席位。

今仗上演西班牙世代之爭，結果由後浪艾卡拉斯勝出。（Getty Images）

在紅土場擊敗拿度，殊不簡單，當艾卡拉斯打出致勝一球後，不禁雙手抱頭，表現難以置信，直言今場勝仗意義重大，「在泥地擊敗拿度並非易事，他是史上最偉大的泥地球手，亦證明我每一天的努力沒有白費，對我意義不凡。」

即使艾卡拉斯一度受傷被追平，他依然相信自己，「（扭傷）對我影響甚大，但當我輸掉第2盤後，我只想如何反勝，只要我盡自己所能，戰至最後，這就是關鍵。」

艾卡拉斯首度擊敗偶像拿度。（Getty Images）

拿度在泥地失威，賽後沒有太驚訝，表示艾卡拉斯是現時狀態最好的球員之一，並盛讚師弟表現較佳，「他（艾卡拉斯）在各方面的發揮比我好，恭喜他晉級，祝願他往後亦有這種表現。」

拿度就算落敗，這名老將依然沒有太大起伏，表示要向好的方面看，對未來賽事依然樂觀，「我仍然有不少地方要改善，我會淡然面對今仗落敗，因為我相信正朝着正確方向邁進。」

即使出局，拿度坦言仍然有不少地方改進。（Getty Images）

更多網球相關報道：