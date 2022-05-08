英超︱愛華頓發窮惡狂攻李斯特城全搶3分　逃離降班區護級不是夢

深陷降班危機的愛華頓，持續近仗的好表現，作客面對李斯特城毫無懼色，以2：1擊敗對手，繼上場挫車路士後，再次全取3分，逃出降班區。



邁高蘭高攻入加盟後首個入球，為愛華頓先開紀錄。（Getty Images）

賽前仍處於第18位降班區的愛華頓，繼上場1：0擊敗車路士全取3分後，今仗到王權球場作客李斯特城，維持近仗佳態，開賽僅6分鐘已由邁高蘭高（Vitaliy Mykolenko）在禁區邊一記冷箭先開紀錄。這球是烏克蘭人今年1月加盟拖肥糖以來的首個入球，來得正合時。

達卡為李斯特城扳平1：1。（Getty Images）

雙方都開放進攻，李斯特城也有不少機會，達卡（Patson Daka）11分鐘為主隊扳平。戰至30分鐘，愛華頓把握一次角球機會，迪馬雷格雷傳中，李察利臣強勁的頭槌被卡斯柏舒米高擋出，賀基迪衝前補中頂入，愛華頓領前2：1返入更衣室。

李斯特城沒有放軟手腳，全場16次射門、9次命中之下，仍未能把握機會再入一球。愛華頓順利維持勝果至完場，全搶3分。

賀基迪為愛華頓頂成2：1，開心到飛起。（Getty Images）

愛華頓護級形勢大好

愛華頓全取3分後，34戰得35分，本周兩大護級對手般尼和列斯聯均落敗，愛華頓升上第16位，逃離降班區。

愛華頓仍有較對手少踢一場優勢，餘下4仗對手是已篤定降班的屈福特，以及無甚可爭的賓福特和水晶宮，只有尾場對阿仙奴最難踢；列斯聯則要硬撼前列的車路士，還有白禮頓和賓福特；般尼的對手是熱刺、維拉和紐卡素。相對而言，愛華頓的賽程稍為容易一點，加上近況甚勇，護級形勢是三隊之中最樂觀。