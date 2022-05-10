足球熱話｜隊醫「公主抱」受傷球員離場　網民質疑為何不用擔架？

球員受傷，行動不便，醫護人士正常都會出動擔架，將他抬離場。不過，在上周末的中國女子超級聯賽出現罕見一幕，隊醫直接以「公主抱」將受傷球員抱走。網民對這一幕「公主抱」議論紛紛，質疑賽會及球會是否沒有安排足夠的醫療設備。

球會其後發聲明澄清，指隊醫認為不需要擔架入場，他跟球員商量後決定直接抱出場。



這場是上周六（7日）在海口舉行的女子超級聯賽第8輪，由江蘇無錫對陝西長安競技。踢到上半場42分鐘，陝西長安競技球員王蘆薈受傷倒地，隊醫入場治理。隊醫檢查後，將王蘆薈抱起，帶她離場，球隊亦作出換人，由馬一凡入替王蘆薈。當時兩隊踢成0：0。

+ 1

隊醫抱起受傷球員離場的畫面十分少見，引起網民熱議。網民除了討論「公主抱」的動作外，還質疑女足比賽的安排，難道球場沒有安排擔架？

陝西長安競技隨後發聲明，解釋事件始末，強調球場有擔架及足夠的醫護人員準備，只是隊醫不需要用。聲明稱：「隊醫確認受傷隊員無法繼續堅持比賽，示意球隊進行換人調整。經當值主裁判同意，在事發緊急的情況下，隊醫未等現場救治人員和擔架入場，將受傷隊員抱離場地，球隊進而完成換人調整。」

王蘆薈受傷，由隊醫直接抱離場。（微博）

陝西長安競技表示，隊醫檢查後認為王蘆薈的傷勢並沒有大礙，聲明寫：「當值主裁詢問了我俱樂部是否需要擔架入場，我隊隊醫根據隊員傷情，並在不耽誤比賽進程情況下表示不需要擔架人員進場。」

球會還表示，抱離球場並非隊醫單方面決定，也獲得王蘆薈同意，聲明稱：「由受傷隊員與隊醫共同商議後作出由隊醫抱離比賽場的決定，並進行換人調整。」