足球熱話︱曼聯英超年代最差11人　「痾蛋」泰比領銜　挑戰記憶力

曼聯「大師兄」堅尼（Roy Keane）挑選紅魔英超年代最佳11人，引來極大反響，英國《每日郵報》認為傳奇領隊費格遜年代其實不乏劣質收購，乘勢選出曼聯英超年代最差11人，「痾蛋」門將泰比輕鬆入圍，餘下外場球員便要考考球迷記憶力。



曼聯英超年代最差球員，大家認為誰應入選？（原圖：Getty Images）

曼聯0：4大敗予白禮頓腳下，引發外界對現役大部分一隊成員「不配」踢曼聯的說法，不過睇完《每日郵報》選出的紅魔史上最差陣容，或許會發現目前一班球員其實不算太差。

《每日郵報》選出曼聯英超最差11人（4-3-3）：

門將：泰比

後衛：畢拿、馬高斯盧祖、潘尼亞、華利拿

中場：基巴臣、奧巴坦、迪查巴

前鋒：比利安、比比、文奴祖



泰比只為曼聯上陣4場，已輕鬆入榜。（Getty Images）

泰比一次失誤已成經典

1999年舒米高離隊，曼聯從維拉羅致回復自由身的紅魔青訓保斯尼治。不料澳洲人受傷了，同一夏天再買入泰比（Massimo Taibi）。每個門將都會犯錯，但泰比的錯實在太經典——1999年9月曼聯對修咸頓，面對拿鐵斯毫無角度的射門，泰比接球失手讓皮球穿過他的身體溜入網窩，他的名字自此與「痾蛋」劃上等號。

曼聯以450萬英鎊買入他，對他期望甚殷，這記「世紀失誤」過後，他再有多一次機會——作客車路士一仗，曼聯大敗0：5。自此之後，他未再為曼聯上陣，出場紀錄止於4仗。

重溫：泰比「痾蛋」連環圖

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盧祖「捱」足7季

入選陣容的一條防線，相當考驗球迷記憶力，畢拿（Alexander Buttner）在一隊只上陣11場、潘尼亞（William Prunier）2場、華利拿（Guillermo Varela）也是11場，他們雖無過犯，但在費Sir年代，實力不強已是罪。

四人中名氣最響的是馬高斯盧祖（Marcos Rojo），這位後費Sir年代加盟的球星，2014年以1600萬英鎊從士砵亭加盟時，大家對他期望甚高，可是他效力曼聯7年，完全發揮不出預期表現，停不了的傷患，也大大影響他發揮。除加盟首3季外，餘下4季他每季上陣次數均未達雙位數，直至2021年2月才重返阿根廷，效力小保加。

比起一條疲弱的防線，中場3個球員，才是真正的災難級別。

盧祖效力曼聯7年，完全發揮不出預期表現。（Getty Images）

與C朗一起加盟的巴西神奇小子

正所謂，希望愈大，失望愈大。2003年夏天，「萬人迷」碧咸出走，費Sir一口氣簽入兩個葡語系小將，一個是C朗拿度，另一個，叫基巴臣（José Kléberson）。2002世界盃8強，巴西大戰英格蘭一仗，基巴臣一戰成名。巴西最終在那屆破紀錄五奪世界盃，時任主帥史高拉利大讚基巴臣是巴西封王背後一大動力，讓他受到一眾豪門關注。

他以650萬英鎊身價加盟曼聯，被視為華朗接班人，可是上陣第二場比賽已受傷，兩季加起來僅上陣30次，與期望相差極遠，2005年黯然離隊。

基巴臣與C朗拿度一起加盟曼聯，二人發展卻差天共地。（Getty Images）

「新C朗」變笑話

2009年C朗拿度離隊，曼聯利用那筆轉會費作出收購，其中被視為有能力接替C朗的人，是法國球員奧巴坦（Gabriel Obertan）。與施丹一樣在波爾多出身，同樣高高瘦瘦，連髮型也是少年華髮早禿的光頭，可惜完全不是一回事。效力兩季，28次上陣，沒有一場令人留下印象。

奧巴坦在曼聯的兩年，只有失望。（Getty Images）

堅尼接班人跟對方同年離隊

最令人失望的曼聯球員，又怎少得迪查巴（Eric Djemba-Djemba）？這位喀麥隆球員，從南特加盟曼聯前無人認識，是費格遜找來的堅尼接班人。結果2003年加盟，堅尼2005年離隊的夏天，他亦離開了曼聯。

一條前鋒線也不會令人失望，其中一宗更是離奇的收購。

堅尼接班人迪查巴，結果與堅尼同年離開曼聯。（Getty Images）

警方也介入的離奇收購

2003年碧咸離隊的恐慌收購，除了基巴臣、C朗、迪查巴外，還有來自法國的比利安（David Bellion）與沙夏，以及中國的董方卓。6人中只有C朗和沙夏成功，董方卓純粹看中龐大中國市場，因此與期望有大落差的另一人是比利安。

安哥拉球員文奴祖（Manucho）2008年加盟後只上陣一次，相信連不少曼聯球迷也已忘記他。比起文奴祖和比利安，最離奇的收購是葡萄牙出生的比比（Bebé）。

比比離奇轉會曼聯，結果成為最差勁紅魔的代表人物。（Getty Images）

2010年夏天，曼聯以700萬英鎊購入比比葡萄牙U21國腳，離奇的是，他在5星期前，才剛剛加盟葡超球隊甘馬雷斯。他在一場頂級聯賽經驗也沒有的情況下，便被紅魔搶走，費Sir純粹在前助手基羅斯推薦下，便作出收購，直到轉會交易前一天才首次跟他見面。

2010/11球季，他只為曼聯在英超上陣2次，連同盃賽共落場7次，攻入2球。自此之後，他未再為曼聯披甲，連續3季外借，2014年離隊。2012年有報道指，葡萄牙警方調查比比的轉會交易，作為反貪污程序的一部分。警方曾盤問他的前經理人和時任經理人文迪斯。從任何角度來看，比比加盟曼聯都是似一宗騙案多於球員轉會，也令他輕易當選紅魔史上最差勁11人。