足球熱話︱祖爾巴頓領英乙隊半場扭轉劣勢　靠總入球數奇蹟升班

屬於英格蘭第四級別的乙組聯賽上周六（7日）煞科，由前曼城球員祖爾巴頓執掌的布里斯托流浪，在最後一場大勝7球而回，奇跡地以較高總入球數反壓諾咸頓，取得直接升班英甲的資格。



賽前英乙積分榜首兩位的格連森林及埃克塞特已提早鎖定升班資格，而第三個直接升班名額，就由暫排季席的諾咸頓，跟位列第四的布里斯托流浪爭奪。最終落後的一方，將跟聯賽第五至七名出戰附加賽，再爭餘下唯一英甲席位。

布里斯托流浪賽前被睇低一線，升班形勢處下風。（Getty Images）

巧合的是，布里斯托流浪與諾咸頓於37戰後同得77分，根據賽例，如兩隊最終同分，將計算得失球差；若得失球差又一樣，總入球數較多者就會升班。

賽前諾咸頓得失球差為+20，比布里斯托流浪多5個，雖然布里斯托流浪最後一輪鬥包尾的斯肯索普，預料可以大勝而回，但諾咸頓亦只是對已成功護級的巴羅，只要獲勝，基本上仍能保住得失球差優勢，升班機會相當大。

布里斯托流浪下半場一口氣連入5球。（Getty Images）

諾咸頓開波22分鐘已贏到3：0，但完半場前被對方射入；這邊廂半場完結，布里斯托流浪僅領先2：0，形勢跟賽前一樣，諾咸頓依然領先5個得失球差。

不過在餘下的45分鐘，卻上演了一幕大奇跡。諾咸頓跟對手陷入僵局，相反，布里斯托流浪於53分鐘起連入5球，於法定時間前5分鐘，把比分擴大到7：0。此時兩隊得失球差均為+22球，布里斯托流浪全季入71球，較諾咸頓多11球，反壓對手升班。

布里斯托流浪球迷比賽中段衝入球場，祖爾巴頓呼籲球迷冷靜。（Getty Images）

就在布里斯托流浪攻入第七球時，主場球迷已陷入一片瘋狂，衝入球場慶祝，主教練祖爾巴頓不得不呼籲球迷克制、讓比賽繼續進行。

由於比賽因球迷突入而暫停約廿分鐘，諾咸頓的比賽已經踢完，比數還是3：1，布里斯托流浪結果在餘下5分鐘成為完成任務——保住賽果，正式宣布下季英甲見。這亦是布里斯托流浪自1964年後，首次單場比賽攻入6球以上，完場後球迷徹底宣洩情緒，在球場內開起大型派對。

IT'S ALL OVER, AN INCREDIBLE 7-0 WIN SENDS BRISTOL ROVERS INTO LEAGUE ONE ON GOAL DIFFERENCE 😳 👏 pic.twitter.com/p8j78z9nz9 — Football Daily (@footballdaily) May 7, 2022

其實布里斯托流浪一路走來並不容易，球隊上季中由「壞孩子」祖爾巴頓接手，最終未能挽救球隊降班命運。今季轉戰英乙，開季仍是不順，頭10場輸了6場，於聖誕節時在24中只排第16。幸好球隊在2022年漸入佳境，聯賽排名從後半段直衝升班區，結果更寫下奇跡。

布里斯托流浪奇跡升班。（Getty Images）

祖爾巴頓賽後指，對結果感到無語及震驚，他又表示升班全靠球員的努力，與及球迷的支持。「我們全季都沒有殺入過前三，就只得今天的最後10分鐘，但這10分鐘意義重大。」

這是祖爾巴頓教練生涯首次帶隊升班，他坦言初上任時球隊情況惡劣，自己曾多次幾乎被炒，幸一直保持信念，「如果每日都比他人踏前多一步，也懂得無時無刻去照顧身邊的人，他們一定會報答你。」

祖爾巴頓一手帶領球隊升班，感觸良多。（Getty Images）

他形容今場比賽是無價的，也肯定今生難忘。「人生並不完美，每個人都有失落時。但如果我們的出現，能為大家在沙漠中帶來一個綠洲，讓他們放鬆心情、宣洩情緒、獲得啟發，這就是足球的力量，也是足球美好的一面」。

在默西塞德郡出生的祖爾巴頓稱，利物浦現任領隊高普正正能做到這點，自己會繼續向此方向邁進。他又希望自己效力過的愛華頓跟般尼，都能夠在英超護級成功。