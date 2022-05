英超熱話︱曼聯借將IG做粗口手勢惹禍　借家中愛犬警告球迷受查

從曼聯外借至諾域治的21歲小將班頓威廉斯(Bradon Williams),因在社交平台上做粗口手勢,據指正接受球會調查。



班頓威廉斯今季由曼聯外借諾域治,「金絲雀」早前已提早宣布護級失敗,球隊上輪英超鬥韋斯咸,班頓威廉斯亦有份正選上陣,惟最終以0:4慘敗而回。

班頓威廉斯(右)在對韋斯咸時正選披甲。(AP)

班頓威廉斯之後返回家中,卻在黃昏時間突然在IG連出數個帖文,疑似指控有球迷跟蹤他,並嘗試闖入其家中。他先上載了一張自己舉中指的照片,並寫道:「美麗的一天,放鬆一下吧諾域治。(What a beautiful day. Easy up Norwich City)」圖文不符,令人廢解,也不知他舉中指的對象。

班頓威廉斯突然在IG限時動態上舉中指。(網上截圖)

班頓威廉斯再在限時動態中拍攝了家中愛犬,配上:「致那些想跟蹤我的人,他總是醒着的。(For the people that followed me, he's always awake)」他很快就刪除了舉中指的照片,但又更新動態,再上載了另一愛犬的相,「她也總是醒着的(She's always awake too)。」似乎在警告球迷,不要再跟蹤自己。

班頓威廉斯是曼聯青訓產品,今季外借諾域治。(Getty Images)

據《The Athletic》報道,班頓威廉斯隨時因此惹禍上身,因諾域治已對他在IG上的舉動展開調查,或會內部處分。

班頓威廉斯可說是諾域治今屆最佳收購之一,他今季穩坐球隊正選左閘,各項賽事上陣29場。雖然「金絲雀」已肯定降班英冠,但他仍深得球迷歡迎,上周作客維拉公園,就有球迷手持橫額,希望班頓威廉斯在季尾完成借用期後正式加盟,助球隊在英冠爭取升班。