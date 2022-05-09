英超熱話︱曼聯借將IG做粗口手勢惹禍 借家中愛犬警告球迷受查
撰文：袁志浩
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從曼聯外借至諾域治的21歲小將班頓威廉斯（Bradon Williams），因在社交平台上做粗口手勢，據指正接受球會調查。
班頓威廉斯今季由曼聯外借諾域治，「金絲雀」早前已提早宣布護級失敗，球隊上輪英超鬥韋斯咸，班頓威廉斯亦有份正選上陣，惟最終以0：4慘敗而回。
班頓威廉斯之後返回家中，卻在黃昏時間突然在IG連出數個帖文，疑似指控有球迷跟蹤他，並嘗試闖入其家中。他先上載了一張自己舉中指的照片，並寫道：「美麗的一天，放鬆一下吧諾域治。（What a beautiful day. Easy up Norwich City）」圖文不符，令人廢解，也不知他舉中指的對象。
班頓威廉斯再在限時動態中拍攝了家中愛犬，配上：「致那些想跟蹤我的人，他總是醒着的。（For the people that followed me, he's always awake）」他很快就刪除了舉中指的照片，但又更新動態，再上載了另一愛犬的相，「她也總是醒着的（She's always awake too）。」似乎在警告球迷，不要再跟蹤自己。
據《The Athletic》報道，班頓威廉斯隨時因此惹禍上身，因諾域治已對他在IG上的舉動展開調查，或會內部處分。
班頓威廉斯可說是諾域治今屆最佳收購之一，他今季穩坐球隊正選左閘，各項賽事上陣29場。雖然「金絲雀」已肯定降班英冠，但他仍深得球迷歡迎，上周作客維拉公園，就有球迷手持橫額，希望班頓威廉斯在季尾完成借用期後正式加盟，助球隊在英冠爭取升班。
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