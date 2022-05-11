西甲｜巴塞隆拿輕取切爾達　守將疑腦震盪入院觀察

巴塞隆拿在周二西甲主場以3：1擊敗切爾達，「二哥」位置相當穩陣！巴塞今場由迪比開紀錄，加上奧巴美揚梅開二度，輕取切爾達3：1。



巴塞今場由迪比在30分鐘開紀錄，奧巴美揚在41分鐘建功，半場領先切爾達2：0。48分鐘，奧巴美揚再入一球，儘管切爾達在50分鐘由伊亞高艾斯巴斯破蛋，但他們的謝臣梅里路在58分鐘領軍，最終巴塞維持3：1勝局至完場。

巴塞贏波後36戰得72分，西甲亞軍相信穩陣。西維爾暫時35戰得65分排第3，馬德里體育會就35戰得64分排第4位。

在下半場，巴塞的23歲中堅朗奴阿拿奧祖與隊友加維「頭撼頭」，前者懷疑腦震盪，要馬上送院。教練沙維賽後說：「醫生告訴我們，他有意識的，他將會在醫院過一晚，沒有危險。醫生叫我們不用擔心，留院一晚也是以防萬一。」