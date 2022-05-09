西甲︱武磊正選只踢45分鐘被入替　兩度走靚位要波慘遭無視︱有片

有「武球王」之稱的中國國腳武磊，今季在西甲愛斯賓奴上陣機會有限，他周日終再嘗正選披甲滋味，卻只踢了45分鐘就被換走，除了創下尷尬數據，更兩度被隊友無視。



西甲進入最後直路，愛斯賓奴跟護級區有一段距離下，今場對奧沙辛拿時輪換，由中國前鋒武磊取代射手魯爾杜馬斯踢正選，是武磊相隔197天、24輪聯賽後再度擔正。

武磊相隔接近200天，才在西甲聯賽再度擔正。（Getty Images）

不過，武磊今場表現乏善可陳，他兩度走位要波，慘遭隊友無視。第一次出現在14分鐘，翼衛贊達迪維希拿左路崎角位望空，武磊入楔禁區、稍為擺脫守衛後高舉右手示意對方傳中，但贊達迪維希拿決定推進，扣回中路大位起右腳遠射近柱出界。

之後直至32分鐘，愛斯賓奴迎來黃金機會，前鋒查維普亞度反擊突破，於禁區右路近底線位置形成單刀，武磊再次走位現身、攤大雙手要波，只要查維普亞度傳中，面對空門的武磊就能輕鬆射入。然而查維普亞度猶豫之下，最終皮球被守門員封走。

武磊踢了半場就被換走。（Getty Images）

愛斯賓奴完半場前被對方前鋒傑基巴查先開紀錄，落後0：1，半場休息後武磊隨即被換走，而這45分鐘內他不單止沒有進球及助攻，亦只得11次觸球、5次傳球，更錄得零射門。

結果在沒有武磊之下，愛斯賓奴於67分鐘憑美拿麥特射入世界波追成1：1完場，賽後排第13位，護級形勢十分樂觀。

武磊被無視的第一球及全場精華：

武磊被無視的第二球（點擊觀看）

有內地球迷認為，武磊中場就被調離場「挺丟人的」；也有人稱隊友無視他有原因，「傳球風險更高」。

武磊在近年於愛斯賓奴缺少上陣機會，一直有聲音指他應轉會，有內地網民建議：「還不如早些換個能經常上場的球隊，哪怕是保級（護級）球隊呢！」但其他人回覆：「保級隊用他，豈不是要降級了？」