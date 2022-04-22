西甲｜巴塞險勝終止連敗全靠奧巴美揚 沙維不滿球隊虎頭蛇尾
撰文：顏銘輝
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周四西甲，巴塞隆拿靠奧巴美揚在11分鐘的入球奠勝，作客以1：0擊敗皇家蘇斯達，終止兩連敗，繼續排第2位。巴塞教練沙維賽後不滿球隊發揮，尤其是下半場踢不出風格，但他高興取得如黃金般的3分。
巴塞的入球來自一次浪接浪的攻勢，皇蘇後衛一直未能解圍，費倫托利斯在禁區內窄位接應妙傳，將皮球傳往門前，奧巴美揚頭槌頂入。奧巴美揚在季中加盟後，8次西甲正選上陣，3次後備入替，已經攻入9球，是僅次迪比的隊中次席射手。
巴塞教練沙維賽後不滿球隊的表現，他說：「在下半場，皇蘇的控球還比我們多，他們是一支訓練有素的球隊，而我們就受到近期連場比賽的疲憊影響，上半場表現還可以，但下半場就不行了。」沙維一再強調下半場表現差，他續說：「下半場的風格不對，但我們都贏得如黃金般的3分。」
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