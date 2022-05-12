英超｜坦赫格領阿積士荷甲三連霸 曼聯緊接發文為球迷熱身
撰文：何偉畧
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帶着冠軍而來的新領隊，曼聯球迷期待嘛？至少，球會方面「真的很興奮」。
曼聯下任領隊坦赫格完成任務，今晨（12日）為阿積士提早一輪衛冕荷甲。任務完成，可以全力準備新東家的工作。曼聯似乎早有準備，舖好紅地氈期待坦赫格挾着榮光「入魔」。
阿積士在荷甲尾二輪賽事，主場大炒海倫芬5:0，煞科戰前領先燕豪芬4分，完成4年內完成三連冠（19-20球季因新冠肺炎肆虐，領先之下球季被腰斬）。
坦赫格完成最後任務，為阿積士帶來今季唯一錦標，在最後一次阿積士主場賽事有個完美結局。他與麾下瘋狂慶祝，眾將簇擁他並高高拋起，他又親自向主場球迷致意。
曼聯在阿積士完成衛冕不久，即在官網刊登新聞，簡介阿積士本季奪冠過程後，提到坦赫格今季實績。曼聯稱坦赫格以崇尚進攻的戰術風格而聞名，在今季的阿積士表露無遺，「聯賽至今射入96球，得失球差達+79，令人印象深刻」。
文章更大讚坦赫格的防守戰術更令人深刻，「阿積士33仗只失17球，較第二少的飛燕諾，再少17球」。文章最後一段再讚道：「坦赫格帶着最新的成就，我們期待來季在奧脫福歡迎他。恭喜你！」
坦赫格賽後感謝球迷，並表示為阿積士帶來新風，「我們為這球隊營造新的文化，就是勝利者的思想」。
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