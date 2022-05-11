英超︱傳坦赫格發現曼聯一致命弱點　即要求提前兩周展開集訓

英國傳媒報道，即將接掌曼聯帥印的坦赫格對部分球員感到不滿，下令大軍來季需提早歸隊展開集訓。



曼聯今季戰績差強人意，除了四大皆空，也肯定無緣下季歐聯席位。不過，球隊新一季將由現阿積士主帥坦赫格執掌，未來或有一番新氣象。

英國《鏡報》報道，紅魔原定在7月4日才會召集球員，以備戰8月6日展開的英超新季。然而新官上任三把火，據悉坦赫格突然下令曼聯球員需提早兩周、於6月20日便歸隊。

消息指，坦赫格有此決定，是因為他翻看了紅魔近來數仗的比賽片段，認為球員體能及狀態未達到要求。

坦赫格新官上任三把火。（Getty Images）

報道又稱，坦赫格相信曼聯今季成績下滑便是跟此有關，希望盡早改正；同時，這位荷蘭教頭奉行高壓逼性踢法，需要球員90分鐘內不斷跑動，所以想透過充分的季前集訓，讓球員更快進入狀態，也提高他們的體能，在比賽時更有效維持體力。

曼聯球員被指狀態及體能欠佳。（Getty Images）

據指，坦赫格今周內將與紅魔上下以視像形式開會，親自解釋有關決定。曼聯今夏會出訪泰國及澳洲，7月12日於曼谷與利物浦友賽，之後便轉赴澳洲墨爾本，先在15日與當地球隊墨爾本勝利交手，其後在19日鬥另一英超球隊水晶宮。

在泰國的「雙紅會」會是坦赫格上任後第一場正式賽事，若提早集訓消息屬實，他將有約3周時間「執靚隊波」，但在球隊傳出多名主力完約或要求離隊下，相信屆時個別球員歸隊與否，勢成為焦點。