英超｜曼聯大換血目標要搵免費兵　坦赫格轉會資金夠買幾多人？

英國《太陽報》披露，曼聯通知多位足球經理人，要求他們在轉會市場尋找最好的自由身球員；曼聯並非擁有無限金錢，今夏會預留1億鎊給新帥坦赫格增兵。



蘭歷克即將功成身退，來季將成為曼聯顧問。（Getty Images）

即將卸任的曼聯看守領隊蘭歷克，之前表明曼聯需要10名新球員，但《太陽報》報道指，新帥坦赫格會獲得1億鎊資金增兵。儘管曼聯很清楚球隊需要重建，但失去來屆歐聯資格，加上疫情打擊，球會難以拿出更多資金。

曼聯新帥坦赫格據報獲得1億鎊轉會資金。（Getty Images）

現今普通英超球員都動輒幾千萬鎊，優秀突出的分分鐘近億鎊，所以曼聯的1億鎊其實買不了很多球員。故此，曼聯指示經理人，希望他們介紹一些優秀的自由身球員，節省轉會費開支。

麥巴比今夏約滿巴黎聖日耳門，傳他轉投皇馬。（Getty Images）

今夏有不少球星約滿以自由身離開，最大牌的肯定是基利安麥巴比，但相信他是皇家馬德里的囊中物，不會選擇曼聯。其他今夏可以免費轉會的球星，例如在前線上有祖雲達斯的保羅戴巴拿、拖連奴的比洛迪、巴塞隆拿的奧士文尼迪比利。

▼2022夏季轉會窗潛在免簽陣容▼

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中場的自由身球星有賓福特的基斯甸艾歷臣、AC米蘭的基斯爾、拜仁慕尼黑的哥倫天杜利素、馬賽的保巴卡卡馬拉。在防線上，阿積士右閘馬斯奧爾、車路士中堅魯迪格、AC米蘭的阿利斯奧羅馬洛尼、般尼的達高斯基即將約滿。

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祖雲達斯的戴巴拿即將約滿。（Getty Images）

曼聯今年2月高層換班，執行副主席活華特卸任，李察阿諾特升任行政總裁。李察阿諾特上任後，近幾個月大刀闊斧換血，首席球探羅拿（Jim Lawlor）以及環球球探主管馬素保特（Marcel Bout）離職，足球談判總監馬特祖治（Matt Judge）亦已經請辭，不會參與今夏轉會。此外，傳訊總監查理布克斯（Charlie Brooks）亦離開他工作了3年半的曼聯。