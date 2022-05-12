羽毛球｜戴資穎不敵新球后山口茜　中華台北連續4屆優霸盃8強止步

湯優盃羽毛球團體賽周四（12日）上演8強賽事，其中優霸盃上演球后對決戲碼，現任「世一」山口茜力戰3局後，以2：1力克前球后戴資穎，率領日本女團以直落三場淘汰中華台北，晉身4強。



日本隊以3戰全勝取得小組首名出線，今仗遇上由戴資穎領軍的中華台北，第一場女單已上演頂尖對決，由山口茜硬撼戴資穎。

雙方過去交手18次，後者以10勝佔優，惟戴在近期陷入對戰兩連敗，包括在去年世錦賽女單決賽痛失冠軍。

世界排名第2的戴資穎在昨日最後一場小組賽休戰，今日於8強登場。（Badminton Photo）

新科球后山口茜今役開賽極速入局，以9：4領先，戴資穎在上半局力追至9：11，其後頻頻失誤，終以10：21讓出首局。

次局戴資穎重整旗鼓，壓着山口茜打，一度以17：10領先，雖及後被追近至18：17，該中華台北「一姐」頂住壓力，以21：19扳回一局。

山口茜力戰3局後終擊敗戴資穎。（Badminton Photo）

決勝第3局，雙方一路纏鬥，戰至7：7平手時，山口茜打出4：1攻勢，以11：8領先；其後戴資穎在17：20時連追2球，可惜仍以19：21落敗。

其後中華台北女雙許雅晴／林琬清，上陣硬撼世界第3的廣田彩花／福島由記，以總局數1：2落敗。第3場女單，被視為戴資穎接班人的許玟琪，面對日本強手奧原希望，在領先1局下遭對手連追兩局，終以1：2吞敗。

中華台北女團在3場均力戰3局下惜敗，以總場數0：3不敵日本，連續4屆優霸盃8強止步。