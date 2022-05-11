羽毛球｜湯優盃奧運金牌戰戲碼無緣上演　陳雨菲回應戴資穎休戰

湯優盃最後一場小組賽，原本外界期待戴資穎自東京奧運金牌戰後再與陳雨菲對決，最終在戴資穎休戰下，中華台北女團以0：5不敵中國，仍以小組次名晉級。賽後陳雨菲被問及強敵缺陣是否減輕壓力，陳雨菲回應：「對我來說，還是認真準備每一個對手。」



中華台北與中國女團在確定提前晉身湯優盃8強後，兩隊在小組賽最終戰展開對決，惟中華台北隊調整陣容，戴資穎此役休戰，改由年輕球員應戰，原先外界關注的東京奧運金牌戰戲碼，無緣上演。

中華台北隊今仗調整陣容，戴資穎此役休兵。（Getty Images）

中華台北由許玟琪在女單戰打頭陣，剛開賽還能與東京奧運金牌得主陳雨菲抗衡，更一度戰成13：13平手，但陳雨菲隨後打出一波6：0攻勢，後者以21：15領先一局。次局陳雨菲保持穩定發揮，以21：13再贏一局。最終中國女團以5：0擊敗中華台北，首名出線。

陳雨菲與戴資穎無緣上演第20次頂尖對決。（Getty Images）

世界排名第2的戴資穎，在去年東京奧運不敵陳雨菲痛失金牌，今役缺陣未能合演第20次頂尖對決。賽後陳雨菲被問到沒有對上戴資穎時回答：「對我來說，還是認真準備每一個對手。」

她亦大方稱讚世界排名第58的許玟琪，「戴資穎今天沒上場，今天的對手實力可能比她差一點點，但許玟琪也給我製造很多困難，打起來也很艱苦，因為我也還在找最舒服的節奏，還在找感覺。」

陳雨菲在東京奧運後狀態低迷。（Getty Images）

陳雨菲在東京奧運奪金後表現不穩，她也認為狀態慢慢調整中，「現在和自己最好的狀態比起來，還差一點，希望每天都比昨天更好一點。」

接下來的8強賽，她說：「8強對手每個國家的女單實力都非常強，對我來說，肯定是不小的挑戰，我會全力以赴做好準備。」