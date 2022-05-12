羽毛球｜中華台北挫印度首名晉級　「麟洋配」急中生智空手入白刃

羽毛球湯姆斯盃在泰國曼谷打得如火如荼，中華台北與印度爭奪C組榜首出線，結果前者以場數3：2力克對手，首名晉級。

東京奧運男雙金牌組合李洋／王齊麟擊敗印度組合，取得關鍵一分。戰至首局末段，李洋的一記「空手入白刃」成為焦點。



中華台北與印度被列入湯姆斯盃C組，兩軍在首兩仗皆以5：0擊敗德國及加拿大，最後一仗爭奪C組首名誰屬。中華台北以周天成打頭陣，他以局數2：1力克辛勒施亞（Lakshya Sen）。奧運金牌組合「麟洋配」隨後登場，直落兩局擊敗對手，場數領先2：0，勝利在望。縱然王子維其後不敵施里簡夫（Kidambi Srikanth），但雙打的楊博涵／盧敬堯再下一城，為台灣隊奠定勝局。由於雙方必須完成第5場賽事，最終呂家弘以1：2不敵帕蘭奈，中華台北以場數3：2擊敗印度，以首名晉級。

中華台北以場數3：2力克印度，順利成為C組榜首。（Twitter截圖）

中華台北皇牌組合李洋／王齊麟第2場登場時，以21：11及21：19奏凱，報回東京奧運小組賽的一敗之仇。「麟洋配」距離完成首局只差1分，李洋被強攻下禍不單行，回擊連球拍也甩手跌在場上，對方未有理會，照樣向他進攻，他照樣以潛意識救波，手中卻沒有球拍，李洋只好無奈地拾起地上的球拍。

李洋這記「空手入白刃」隨即被國際羽聯上載至社交網站，其後亦親自轉發，笑言「球不落地絕不放棄，但球拍落地我還沒想到辦法」，更表示當時情況十分尷尬，望見拍檔更不好意思，「當時有點尷尬又不敢笑出來，但轉頭看學長（王齊麟）沒有笑，只好裝正經」。

男雙李洋／王齊麟助中華台北場數領先至2：0。（資料圖片／Getty Images）

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