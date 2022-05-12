MLB｜球迷蹺課舉字牌向天使「許願」　查奧特親民舉動羨煞網民

大聯盟觀眾席常有球迷舉起吸睛字牌，今天（12日）洛杉磯天使在主場迎戰坦帕灣光芒的比賽，就有球迷「許願」要與天使的強打查奧特（Mike Trout）自拍，不僅成功吸引導播的目光，查奧特注意到後，更上前與該名球迷合照。



天使在12日於主場續戰光芒，在天使隊賽前練習時，現場鏡頭捕捉到球迷舉起的有趣字牌，寫道：「我們蹺課了，為了和查奧特自拍。」

親切的查奧特看到後真的走到場邊，與小球迷隔着網合照。

有球迷舉起「我們蹺課了」的字牌。（截圖）

當地媒體把影片上載到Twitter，並打趣寫下：「希望校長不會看到。」

負責拍照的球迷也留言放上與查奧特的合照，引來許多網民羨慕：「太正了吧！」、「恭喜」，甚至有日本網民留言：「實在是太棒了，愈來愈喜歡他（查奧特）」、「查奧特有老大哥的感覺」。

查奧特與蹺課的小球迷隔着網合照。（Twitter）

今日天使由「二刀流」大谷翔平先發主投打第3棒，他主投6局唯一失分，是捱了1轟全壘打，天使隊友直到他退場才攻下分數，大谷翔平無關勝負，惟球隊最終在延長賽以2分差不敵對手吞敗。