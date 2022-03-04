網球｜40歲費達拿戰溫網機會微　與妻對打成復出第一步

「費達拿復出戰溫布頓，機會不高」，這句說話似曾相識，原來近兩年來的確重覆過相同的句子，今次出自「費天王」教練路菲的口中。



年屆40歲的費達拿（Roger Federer）縱然膝傷久久未癒，但這名「瑞士天王」依然未言退，希望回歸網球場。

費達拿的教練路菲（Severin Luthi）早前接受德國傳媒《Tages Anzeiger》訪問，直言「費天王」出戰溫網的機會不高，「現時我們不會以出戰溫布頓為復出目標，縱然不是不可能，但確實難以想像他角逐今屆溫網。」

教練路菲直言費達拿今年出戰溫布頓機會不高。（資料圖片／Getty Images）

這番說話似曾相識，每逢費達拿養傷時，便會向他或他的教練查問，究竟費天王能否在大滿貫前復出。費達拿本身對今年溫網的期望不大，早前公開表示「如果我能夠參賽（溫布頓），我會超級驚喜」。

畢竟年屆40，康復進度亦較為緩慢，路菲表示，費達拿的復出首步，竟然全靠他的妻子Mirka，「今個星期起，他逐步返回網球場，他首先與妻子Mirka對打，慢慢適應。他正在康復的階段，身體所有部分也要重新適應。」

費達拿與Mirka正是由網球結緣，二人在2002年一同為瑞士出戰賀文盃，同年因為腳傷而退役，與費達拿在2009年結婚後，只要有費天王出賽，亦會看到「天王嫂」的身影。

縱然早已掛拍，但Mirka依然是網球場的常客。（資料圖片／Getty Images）

更多網球相關報道：