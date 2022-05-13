荷甲｜阿積士宣布坦赫格接班人　雲達沙：延續近年所行道路

阿積士教練坦赫格來季將執教曼聯，他們周四宣布，委任比甲布魯日教練舒路達（Alfred Schreuder）為新帥，簽約兩年。有網民發現，阿積士連續4任教頭都有一個共通點，他們全是光頭的！



坦赫格的昔日副手舒路達回歸阿積士掌帥印，相信可以延續過往的風格。（Getty Images）

阿積士周四發聲明，宣布跟布魯日及舒路達達成協議，這位49歲荷蘭教練將由下月起接掌阿積士，簽約兩年至2024年夏天。舒路達說：「能夠成為阿積士主帥是一份光榮，也是一次機會，我會好好捉緊。可以回來實在太好，我在這裏過了一年半美好的歲月。」

舒路達曾經執教賀芬咸。（Getty Images）

舒路達在歐洲球壇教練圈子打滾13年，他以前是職業球員，司職中場，踢過多間荷蘭球會，到2009年掛靴並開始執教生涯。他在2018年初成為阿積士助教，擔任坦赫格的副手，至2019年夏天離任，接替拿高士文成為賀芬咸主帥。他在2020至2021年曾任朗奴高文副手，擔任巴塞隆拿助教。他在今年1月當上布魯日主帥，如今宣布離隊。

舒路達曾經擔任坦赫格的副手一季半。（Getty Images）

阿積士行政總裁雲達沙說：「我們知道舒路達是一位戰術能力很強的教練，並擁有多變的實戰體系。我們很有信心，他會延續阿積士近幾年所行的道路，不論在荷甲還是歐聯。」

有網民發現阿積士連續4任主帥都是「光頭佬」，包括保斯。（Getty Images）

看到舒路達的照片後，有外國網民「開心大發現」，笑言「阿積士會是首間連續4任主帥都是光頭的荷甲球會」。由2016到2017年執教的保斯（Peter Bosz）到2017年的基沙（Marcel Keizer），再到教了4個球季的坦赫格，皆是「光頭look」。