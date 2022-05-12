英超轉會｜迪莊離開巴塞也是愛？　無限接近曼聯再與坦赫格合作

曼聯新帥坦赫格即將上任，他任內首個收購似乎不遠矣，盛傳當年與他在阿積士合作的法蘭基迪莊，有望在奧脫福重逢，西班牙記者更透露這種交易完成在望。



坦赫格（Erik ten Hag）帶領阿積士衛冕荷甲，以「冠軍領隊」身份入主曼聯，隨即投入新東家的工作。當「坦Sir」官宣「入魔」後，外界自不然期待將阿積士元素引入紅魔鬼，被外借至愛華頓的雲迪碧克（Donny van de Beek）有望「翻生」外，他的昔日中場好拍檔法蘭基迪莊（Frenkie de Jong）亦是曼聯目標之一。

坦赫格領阿積士荷甲三連霸 曼聯緊接發文為球迷熱身

迪莊與雲迪碧克有望在曼聯故劍重逢。（資料圖片／Getty Images）

巴塞隆拿財困人所共知，2019年夏天加盟的法蘭基迪莊，並非隊中的非賣品，加上有價有市，巴塞根本不介意以這名荷蘭中場套現。根據精通轉會消息的西班牙記者謝拉特羅曼奴（Gerard Romero）透露，迪莊已經非常接近曼聯，「迪莊加盟曼聯的機率達95%，對巴塞而言，這是關於財政上的考量，他們需要出售一名並非頂級的球員。」

法蘭基迪莊在2019年以6900萬英鎊的轉會費轉投巴塞，羅曼奴認為曼聯需要支付約6500萬鎊，巴塞在賬面沒有蝕大本。

迪莊在巴塞的日子過得愉快，惟即將步入倒數。（資料圖片／Getty Images）

撇開巴塞在財政上的考量，其實迪莊十分滿意在巴塞的日子，他在甫加盟時說過是夢想成真，這名荷蘭中場在隊中亦不乏上陣機會。迪莊今年3月接受荷蘭媒體《Ziggo Sport》訪問時，曾經向巴塞表忠，直言不介意長留巴塞，「我十分喜歡留在巴塞，若果球隊向我開出另一紙6年的合約，我不介意再簽，我在巴塞非常高興，我希望留隊愈長時間愈好。」

縱然迪莊忠心為巴塞，但敵不過現實的元素，或許迪莊需要以另一方式向巴塞展示他的愛意。

法蘭基迪莊今年3月受訪時表示，不介意長效巴塞。（資料圖片／Getty Images）

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