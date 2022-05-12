英超︱坦赫格未上任先遇挫折　四大中場目標傳全數拒投曼聯

曼聯下季由坦赫格（Erik ten Hag）執教，紅魔鬼急欲重建，中場兵家必爭之地，來季定必大換血，他心目中的四大中場人選，卻被指分別以不同原因，來季鐵定未能成為紅魔一員。尚未上任，坦Sir已在轉會市場先遇挫折。



坦赫格未上任曼聯主帥，已先在轉會市場遇上挫折。（Getty Images）

曼聯中場大換血

曼聯多個中場球員離隊在即，保羅普巴（Paul Pogba）、連格（Jesse Lingard）和馬達（Juan Mata）的合約今年6月屆滿，馬迪（Nemanja Matic）的合約同樣到期，條款中可續約多一年，惟他早前已落實季尾離隊。一口氣失去四個中場球員，紅魔向轉會市場另尋新兵。

英國《每日星報》率先報道，坦赫格的增兵計劃遇上嚴重阻滯，他看中的四個中場球員，已全數拒絕曼聯云云。坦赫格以多蒙特18歲新星比寧咸（Jude Bellingham）、列斯聯的加雲菲臘斯（Kalvin Phillips）及韋斯咸的迪格蘭賴斯為目標，三人均未獲所屬球會放行。

迪格蘭賴斯暗示來季留隊，曼聯勢將又一次錯過他。（Getty Images）

四大目標全數碰釘

多蒙特已告訴曼聯，不用嘗試向比寧咸招手。今夏蜜蜂兵團已失去艾寧夏蘭特，他們不準備同一轉會窗出售這位英格蘭新星。至於加雲菲臘斯方面，則因曼聯是列斯聯宿敵，無意加盟紅魔鬼。迪格蘭賴斯已暗示來季留隊，尤其曼聯來季失去歐聯資格，他沒興趣此時轉投。

坦赫格同時對拉素的米連高域沙域（Sergej Milinkovic-Savic）相當欣賞，拉素已跟曼聯說此子乃非賣品。如此一來，坦赫格的增兵大計，再次回到起點。不過紅魔陣中，有一個他熟悉的面孔，或許會幫得上忙——雲迪碧克。

雲迪碧克在坦赫格麾下，可望終於在曼聯發光發亮。（Getty Images）

雲迪碧克效力阿積士年代，是坦赫格麾下必然正選。2020年轉投曼聯後，被蘇斯克查投閒置散，慘成落難金童。今年2月外借愛華頓，以為有個新開始，怎料拖肥狀態低沉，他亦因大腿傷患自3月中一路倦勤至今。

蹉跎歲月兩年，如今已經25歲，曼聯正值用人之際與恩師坦赫格重逢，重生之日可期。可是紅魔增兵路上屢遇挫敗，坦Sir或陷巧婦難為無米炊境地，球隊重建長路漫漫。曼聯正接洽坦赫格昔日另一高徒法蘭基迪莊，此子不欲離隊，巴塞財政問題為一切添上變數，坦赫格亦正運用他的影響力施壓。