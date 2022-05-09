英超︱C朗無歐聯踢仍願留隊　視乎新帥一個決定　離開亦沒怨恨

據英國《太陽報》報道，曼聯球星C朗拿度有意留隊，但仍視乎新主教練坦赫格（Erik ten Hag）上任後的一個決定。



曼聯上輪英超作客大敗白禮頓0：4，輸到連C朗也只能苦笑，雖然他跟紅魔去年簽下兩年合約，但外界仍不禁猜測他來季會否留隊。

假如C朗留隊，便肯定自2002/03球季以來，第一次未能出戰歐聯；不過，據英國《太陽報》引述消息人士指，C朗仍希望完成在曼聯的最後一年合約，跟球隊共患難。

曼聯不敵白禮頓，正式宣告跟下季歐聯資格無緣。（Getty Images）

該消息人士稱，C朗已決定好下季去向，並將此告知身邊隊友。「C朗說只要球會不放棄他，他那裡都不會去。對於曼聯今季成績，相信沒有人比C朗更失望，但他不想在球隊低潮時離開，希望幫球隊下季重獲歐聯入場券，或者贏得獎盃。」

C朗希望跟曼聯共患難，有情有義。（Getty Images）

不過，消息指C朗留隊與否，有一個重要前提，就是他拒絕自私地強行留隊，而是希望配合曼聯未來發展方向，「他說如果新主帥（坦赫格）上任後想嘗試新方向，他不會感到難過或怨恨，也從不後悔重返奧脫福。」可見C朗有情有義。

C朗是否留隊，視乎曼聯新主教練坦哈格的組軍方向。（Getty Images）

報道又透露，曼聯一隊中部份年青球員——如僅20歲的翼鋒艾蘭加（Anthony Elanga）等，均強烈希望C朗留隊，認為可在對方身上獲益良多。

而據指，C朗決定留隊，很大程度跟家人有關——兒子小C朗（Cristiano Junior）已在曼聯青訓系統站穩陣腳；女友佐真娜剛誕下女兒Bella、並經歷龍鳳胎男嬰夭折的悲痛，相信一個穩定的家庭環境，有助全家人恢復過來。

C朗最新全家幅，相信家人是他留隊的重要因素。（C朗Instagram）