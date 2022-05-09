英超︱曼城5：0大勝紐卡素重奪榜首 失落歐聯後聯賽冠軍已無懸念
撰文：吳慕兒
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曼城周中歐聯四強次回合被皇馬戲劇性反勝，又一年失落歐聯過後，重返英超主場面對紐卡素，未受戰至加時的影響，5：0大勝喜鵲，重返榜首位置，蟬聯英超冠軍高唱入雲。
英超聯賽戰至最後直路，今輪之前曼城只領先利物浦1分。紅軍周六尾場在晏菲路只能1：1迫和熱刺，周日尾場曼城主場出戰「已上岸」的紐卡素，相對輕鬆得多。
開賽僅18分鐘，簡斯路禁區右路頭槌二傳，伏兵門前的史達寧一頂入網，率先為曼城開紀錄。戰至38分鐘一次角球機會，迪布尼開出角球，根度簡第一時間在禁區頂左路窩利勁射，紐卡素門將杜巴卡撲出不遠，拿樸迪近門補中，曼城領先至2：0。
下半場又是角球打破悶局，迪布尼開出角球，洛迪卡斯簡迪搶贏近柱迎頂破網，「受傷獅子」曼城將比數改寫成3：0，勝負已無懸念。完場前科頓和史達寧各入一球，將比數改寫成5：0，紐卡素彷彿成為曼城在歐聯出局的出氣袋。
曼城全取3分後，不止以35戰累積86分搶回榜首位置，較次席的利物浦多3分，連曾經不及對方的得失球，也已追過頭，較紅軍多4個淨得球。今季曼城只餘下3場聯賽，今季踢足所有賽事的利物浦，則有歐聯和足總盃決賽後顧，難免分心，體能上藍月亮仍佔有優勢。
曼城今季餘下賽程：
12/5 英超／作客／狼隊
15/5 英超／作客／韋斯咸
22/5 英超／主場／維拉
利物浦今季餘下賽程：
11/5 英超／作客／維拉
14/5 足總盃／中立／車路士
18/5 英超／作客／修咸頓
22/5 英超／主場／狼隊
29/5 歐聯／中立／皇家馬德里
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