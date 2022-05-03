亞冠採訪手記︱見證傑志從慘敗到晉級　機會只留給有準備的人

傑志第三次出戰亞冠盃分組賽，終不再雖敗猶榮，歷史性晉身亞冠盃16強。

從2018年多次慘敗包尾收尾，到去年跟出線失之交臂，再到今屆改寫歷史，記者入行不長，卻有幸見證球員一路走來，他們也算是陪伴筆者成長。

香港01記者袁志浩 武里南直擊



2018年——教訓（1勝5負，得3分，得失球差-13，分組賽出局）

我們的第一次是2018年，那時一切仍「正常」，賽事還是主客制，記者隨傑志作客中國天津跟日本柏市。

傑志為出戰比賽，高價羅致了前世界盃金球獎得主科蘭，吸引不少「街外客」關注本地足球，在亞洲球圈亦成焦點。相信當時不單是「藍鳥」球員興奮，記者有機會採訪這位球星，也有點雀躍；一切看似「欣欣向榮」，大家對亞冠有冀盼，但等着我們的原來只是殘酷的現實。

科蘭2018年來港投傑志出戰亞冠，獲吸引大批傳媒及球迷親自接機。（資料圖片／高詩琦攝）

科蘭在港首戰，開波前有逾200名球迷等買飛，比賽最終吸引3203名觀眾入場。（資料圖片／李澤彤攝）

很快大家就被當頭棒喝，首仗作客中超天津權健，抵埗後先要戰勝天氣——零下6度的嚴寒，連草地都結霜，泥土結冰變硬，球員很不習慣。那次記者跟傑志一樣是「新手」，第一次外出採訪亞冠，穿了一雙透氣波鞋、也忘了帶厚襪，幾乎凍傷腳趾，第二天要立即到當地商場買襪，好不容易才捱過低溫。

當時天津冷得連球場都結霜，球員踏上去會腳下一滑，林嘉緯的「滑冰」畫面令我最深刻。（資料圖片／高詩琦攝）

面對未知的初次經驗，被不安感籠罩，記者雖自問準備充足，結果仍是萬有一失——因增距鏡的問題，比賽中段才發現部份相片失焦，最後對整場賽事的採訪不盡滿意；而傑志亦在上半場7分鐘內連失3球敗陣，寶貴經驗，都成了我們彼此最大得着。

之後兩場比賽，可說是震撼教育——也使我感受到當時的香港足球，跟亞洲最高水平有多大差距。沒想過傑志主場慘吞韓職全北汽車6蛋，賽後連平時訪問說得不多的科蘭，也罕有長篇大論地發火，批評隊友沒自信、沒鬥心。

傑志遇上當年韓職班霸全北汽車，完全被比下去。（資料圖片／梁鵬威攝）

科蘭忍不住怒火，在大敗全北後向記者吐苦水。（資料圖片／梁鵬威攝）

那時球員說，傑志在港超難尋競爭對手，難免進步動力稍減，卻剛好經過慘敗、認清不足。其實記者也一樣，當時採訪內容相對簡單，也有樣版參考，坦白說是很易自滿，也會在社交網站上分享自己拍攝的相片，向大家炫耀一番。

不過後來發現，當我們拿着一支70-200的鏡頭採訪大賽，「國際標準」卻至少像身旁的外地攝影師——更高規格的長鏡、一人配備了好幾部相機，為的就是更有效地捕捉最佳時刻。覺得天外有天之餘，也大感慚愧。

柏雷素爾的傳媒中心悉心布置，資料分門別類放在文件架上讓記者查閱。（資料圖片）

而作客日本柏雷素爾，則真正見識了亞冠比賽，以至亞洲級別球會的規模及用心。

日本人細心不在話下，賽前當地傳媒主任會帶記者行球場一遍、介紹各個區域；傳媒中心也特別預留空間予香港記者，球隊跟比賽資料分門別類放在文件架上讓我們查閱，更會提供小食及飲品，這些不是特殊待遇，而是當地對於舉辦一場體育賽事的基本運作。但在香港足球賽這並不常見。

另外，在柏市市中心及火車站，均掛滿了柏軍的宣傳橫額及廣告版，即使餐廳侍應也穿起黃色球衣，宣傳規模及「入屋」程度也難跟香港相比。也令我們期盼有一日，香港會見到這樣的畫面嗎？

亞冠在柏市是大事，市內火車站周圍都看到球隊或比賽宣傳。（資料圖片）

無可否認，當屆最令人深刻一場比賽，是傑志主場對柏雷素爾。在連輸3仗之後，大概入場的球迷及行家，也許奢求過傑志可搶分，卻沒想過贏波。當鄭展龍左腳射入世界波的一剎，的確振奮人心，至今仍相當難忘。事後同事告訴我才知道，當刻我邊忙着拍攝球員慶祝，邊連環「爆粗」，可見有多激動。

鄭展龍射入傑志亞冠分組賽史上第一球，為球隊贏得亞冠分組賽第一場勝仗。（資料圖片／高詩琦攝）

那記入球的片段，這些年來重溫了不下數十次，相信不止我，也成為傑志及香港球迷的經典回憶。雖然「藍鳥」該屆最終1勝5負包尾出局，但至少像龍仔那場賽後引述父親的教誨，「你不射門便永遠不會入球」，凡事總有第一次，任何事只要肯做，方有成功的可能。這番話，正好總結傑志跟我的首個亞冠分組賽之旅。

傑志2019年曾出戰亞冠外圍賽，卻憾負霹靂出局，記者當時也在現場。（資料圖片／袁志浩攝）

2021年——遺憾（3勝2和1負，得11分，得失球差+3，分組賽出局）

經過兩年沉殿，傑志於2021年再戰亞冠分組賽。疫情下全隊進入隔離泡泡、定期檢測，球員只能點對點來回球場跟酒店，在酒店更是足不出戶。

記者也因防疫等考慮無法隨隊直擊報道，只能透過相片，及錄音中球員聲線的變化，自行理解及體會對方感受，始終像有層打不破的隔膜，很難真實了解球員當刻心中所想。而由於留在香港，傳媒所獲得的大部份資訊都只能依靠球會發放，各家報道難免一式一樣，要發掘特別的角度或話題吸引讀者，就需再花心思。

由於相片只能依靠球隊提供，部份較突出、像這張丹恩奴域抵埗後檢疫的照片，多數都被傳媒採用，難免令各家報導一式一樣。（傑志提供）

「藍鳥」這次新手不再，沒有科蘭，卻有實而不華的黑山射手丹恩奴域。基於上次包尾出局的慘痛經驗，即使中超隊派出青年軍，外界普遍仍看淡傑志，只求他們避免大敗收場，或在6場賽事中取得些少分數，怎料第一仗已令人刮目相看。

還記得在電視直播中，看見跟技術好得跟踢港超時判若兩人的基爾頓連續兩場交出助攻，丹恩奴域展示出極高觸覺及把握力射入，的確是此料不及——應該是沒想過本地球隊能踢出這種質素吧。

丹恩奴域連續4場有士哥，令不少球迷大跌眼鏡。（資料圖片；傑志提供）

不過大家很快將期望提高，丹恩刷新個人亞冠入球紀錄至40球、球隊兩挫廣州隊，就連記者也覺得有點「習慣」；相反，球隊派出較年輕、缺經驗的球員上陣，表現不似預期，卻都足以把這些亮點蓋過。但想深一層，球員要成長，就定必經歷挫折，我們只是忘記了當初的驚喜跟感動，其實所有事都已經得來不易。

老實說，傑志可以像該屆澳洲球隊一樣退賽，但他們沒這樣做，當然，亞冠豐厚獎金是回報，但誰又能保證有分落袋？

傑志最後兩仗失分、以1個得失球差無緣出線，但最起碼也創下了香港球隊的最佳成績。從全局來看，香港在亞洲賽排名上大幅上升，有利未來爭取更多亞洲賽席位，這點更有可能吸引更多投資，對整個香港足壇都是好事。有人會說這也多得中國球隊派青年軍，傑志只是「冷手執個熱煎堆」，但機會放在眼前，也要有準備才能把握到，箇中的努力跟付出不容忽視。

年青球員始終要有第一次，有挫折、遺憾，才能從中學習、成長。（傑志提供）

更重要的，是當時香港球圈充斥負面消息——愉園退出港超、天水圍飛馬欠薪、足總內部重大人事變動，即使傑志遠在泰國，球迷無法親身感受比賽氣氛，但這段期間本地波球迷普遍也不分陣營、派別，齊心為傑志加油，是難得的團結。

就如唐建文當年在仍未知能否出線時所說，團結的力量可以很大，「沒有人知道未來會發生什麼，但若放棄，香港足球就玩完。如果球迷仍渴望自己地方有足球，請一起入場，就算是入場罵球員也可以。不論結果，起碼大家有一起付出過。」在理文同年在亞協盃殺入跨區四強下，他們讓本地波在黑暗中重燃希望。那時候記者深信，香港球隊再創歷史、出線亞冠淘汰賽真的指日可待。

在負面消息不斷的2021年，傑志為香港足球注下強心針。（傑志提供）

2022年——突破（2勝1和1負，得7分，得失球差+1，出線淘汰賽）

來到了今年，疫情還未過去，而且情況更遭，遇上第五波，港超1月腰斬，球員停賽停操，逼得傑志必須提早1個月赴泰國備戰。當地雖然已放寬入境隔離跟防疫措施，但球隊內部仍限制球員活動範圍、不准隨意外出，至今兩個月，對身心是莫大挑戰。

記者決定到武里南採訪，也要考慮花費、返港隔離安排，更要自行處理申請泰國通行證、比賽採訪證、酒店、機票、找診所做檢測等煩瑣的行政工作。在此也要特別感謝泰國足總職員，由賽前申請、比賽期間查詢資訊，以及各種安排都幫助記者不少。

筆者所屬的攝影記者採訪證，理論上只能出入球場指定區域，但經爭取後獲特別安排可於賽後進入混合採訪區。（袁志浩攝）

香港體育記者一人分飾多角，既要拍攝亦需訪問寫稿，但國際大賽以至亞洲足協賽事，普遍都將攝影跟文字記者分開，再規定兩者只能出入指定區域。以今次為例，記者申請攝影證，理論上不能進入混合採訪區作賽後訪問，幸比賽管理人員明白記者苦況，特別容許記者只可在傑志比賽時破例。在疫情下，他們沒有執著於既定程序，而是選擇體諒不同持份者，除了人情味，亦感受到他們是真正為大局着想，一心想把事情做到最好。

你冇睇錯，一場亞冠分組賽只需100泰銖（約23港元）。（袁志浩攝）

體會更深的，是武里南雖不比香港發達，也更細小，但論足球，這裡完全是另一個世界。這裡的人對本地足球的熱情，在街上走數分鐘便可見一番，因為身穿武里南聯藍色球衣的人「總有一個喺左近」；坐Grab（當地召載客車應用程式）的司機知道我來自香港，也會講解武里南聯憎恨清萊聯的原因，並跟傑志加油，整個城市對自家球隊的歸屬感，倒難跟香港相比。

武里南聯主場Chang Arena的球隊專賣店，吸引不少球迷，也經常有市民於球場外打卡。（袁志浩攝）

而其實說要提高狀態、適應比賽的不單是球員，連記者也需要。對上一次採訪足球比賽，已是1月5日第五波疫情前最後一場本地波，相隔4個月「重操故業」，陌生得差點連帶紙跟筆這些基本步驟都忘記；但聽到相機快門的聲音又很有熟悉感；完成首場比賽後返到酒店雖周身酸痛，重看當日數篇報導，卻十分滿足。

滿足感也來自看到華人球員、跟他們用廣東話交流。始終球員已離港1個多月，我也是今次唯一的香港記者，彼此難免都有點孤獨。可是當在球場相遇，即使只是打招呼、「吹水」分享近況，都像是「他鄉遇故知」。同時感受到球員對有香港記者採訪是開心的，也帶有一份感激跟珍惜，我們就像對方在武里南的夥伴，並肩作戰，像是種「革命情感」。

唐建文見到記者從香港到當地採訪，表現雀躍。（袁志浩攝），

當然最最最振奮的，肯定是親眼見證傑志歷史性晉身16強。必須強調，記者不是傑志球迷，在本地聯賽沒偏好任何一隊，但在港足目前發展情況跟困境下，相信是真心熱愛本地波的，都樂見香港球隊創下歷史。

雖然無法走入場內近距離祝賀，但球員逐個走過混合採訪區都跟我碰拳，也算是分享喜悅的一種，一切付出也都值得了。而跟上兩次最大分別，是看到球員表情更肉緊、賽後對答更言之有物；有感香港球隊跟亞洲列強的差距開始收窄，以往我們以為遙不可及的，用努力堆積起來，是可以成真。

以往我們以為遙不可及的夢，原來用努力堆積下去，是可以成真的。（袁志浩攝）

香港球員也令人眼前一亮，首場贏波，羅梓駿謙虛說，做球員要清楚自己優勢；次仗輸波，陳晉一懷着不甘，說受夠了雖敗猶榮。再擊敗清萊聯，球隊兩度被逼和，抽筋的羅梓全力衝入禁區補中，只是希望彌補遺憾；直至最後一戰89分鐘落後，傑志仍不氣餒、咬緊牙關於補時追和奇跡出線。

以往香港球隊心態較輸蝕，今屆竟展現出頑強韌力，有朋友跟記者笑說，「傑志逼搶仲好過曼聯」，可見過去兩屆的經驗真的化作了養份，在球員心中萌芽。香港球迷繼2009年南華坐爆大球場及2015年港中大戰後，終再次經歷刺激又熱血的一晚；而比這兩次更圓滿的，是勝利女神最後站在了我們那邊，「熱血」不再是用來香港足球安慰自己的代名詞，原來香港球隊的「劇本」，也可以是反勝或絕殺晉級。

陳晉一在不敵神戶後垂頭離場，顯得甚為失落，不甘心。化成了動力。（袁志浩攝）

羅梓駿對清萊聯攻入的奠勝球，背後是一個彌補遺憾的故事。（袁志浩攝）

回望出發之前，坦白說記者也有憂慮，因為首次在疫情下外出，卻沒有隔離泡泡保護，萬一染疫怎樣辦？不過最令記者下定決心的，也許是在家工作的日子——每周像一個循環、上班的日子就重複地坐在床上對着電腦翻譯外國新聞，連回公司跟同事吹水的機會都沒有，對習慣了本地採訪的我來說相當痛苦；轉眼過去一個月，卻不禁問自己其實做了什麼，或這樣真的有意義嗎？

當時覺得與其留在香港繼續發悶、怨天怨地，不如大膽行動。若當時我選擇留港，現在便無法見證傑志創下歷史；若傑志沒有及時決定外出提早備戰，也未必會有今天的成績。

所以大家不用想太多，也其實想不到太多，踏出第一步，船到橋頭自然直，總會發現機會處處。不是要宣傳移民，但在疫境困局下，大家也不妨將眼光放遠一點，勿侷限在香港之內，嘗試跳出框框，或許跟記者及傑志一樣，會有意想不到的收穫。

回顧今屆傑志亞冠之旅：