亞冠直擊｜傑志戲劇性逼和神戶勝利船　歷史性出線十六強

亞冠盃J組煞科戰，傑志惡鬥神戶勝利船，必需搶得最少1分方可出線，比賽最終有戲劇性發展。



比賽球場武里南體育場昨日上演F組獅城水手鬥大邱FC的比賽，戰至尾段一度因暴雨暫停約1小時，今日所見，球場草地有不少泥頭、部份位置也有點鬆散，但整體質素尚可；而今日也未有如天氣預報所料下雨，只是多雲悶熱。

比賽前約一個半小時，已有近廿名神戶球迷在場外眾集，身穿球隊專屬的紅白配色衣服，迎接球員抵達球場。他們掛起「武藤加油」的橫額，向前鋒武藤嘉紀打氣；球迷又高舉各種自製標語，配合鼓聲及歌聲歡迎愛隊。或許因神戶已肯定出線，當傑志將帥到埗時，神戶球迷也不斷鼓掌致意，藍鳥球員都有揮手「回禮」。

相比起神戶陣容龐大的打氣團，傑志今場亦有4名球迷於主隊區域正中位置，為藍鳥吶喊助威。不過現場所見，部份坐於同區域的武里南球迷似乎更關注神戶球員，在其熱身時不斷舉高手機拍照。

已篤定出線的神戶勝利船，今仗即使輸波也能以最佳次名之位出線到16強，反觀傑志必需至少和波方可以出線，神戶也收起不少主力，首次對賽時入球的鄉家友太、大迫勇也、酒井高德等都先列後備，保贊更是未入名單。

已篤定出線的神戶勝利船（白衫），今仗收起不少主力。（袁志浩攝）

傑志今仗埋門機會不少，早段分別有艾里奧頭槌和陳晉一的遠射，但都未能中目標，18分鐘丹恩奴域禁區頂起腳射遠柱，皮球彈地再遭門將沒收。22分鐘，基爾頓左路斬中，艾里奧頭槌一批角度太正又被接實，未幾傑志一次反擊，丹恩奴域選擇自行在禁區頂施射，仍是越不過門將十指關。32分鐘傑志又一次黃金機會，丹恩奴域突破越位與龍門一對一，射門被大崎玲央閂出底線。

上半場末段相當戲劇性，43分鐘，巴爾拿遭吹罰禁區內侵犯連干，被判十二碼，連干一射入網，為神戶先開紀錄。未料補時階段，基爾頓在右路欲將皮球彈入禁區予丹恩奴域，令大崎玲央犯手球，球證直指十二碼點，丹恩奴域操刀射入他個人的第42個亞冠盃入球，繼續刷新歷史，傑志亦在完半場前追成1：1。

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下半場一開賽，傑志已有安永佳頭槌頂中門柱，而神戶勝利船亦換入中場櫻內渚加強施壓，搶回不少攻勢，這支日職球隊其後再一口氣換入三人，包括大迫勇也、武藤嘉紀。73分鐘，神戶禁區內一輪攻勢，保羅驚險地救出對手的頭槌攻勢。傑志其後換入黃洋，希望加強中場防守力，及後再調入唐建文。

末段神戶憑武藤嘉紀頭槌頂入超前，補時階段，傑志則由巴爾拿把握角球機會頂入成2：2，雖然傑志完場前有巴爾拿兩黃一紅被逐，仍然賽和對手，成功搶分，成功以最佳次名的身份出線，成為亞冠盃在2002年易名以來，第一支打入淘汰賽階段的香港球隊。

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