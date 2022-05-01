亞冠直擊︱巴爾拿一個決定改寫傑志歷史　美中不足仍享受當下

傑志歷史性打入亞冠盃16強，補時階段接應角球頂入的中場巴爾拿居功至偉。他透露臨場其中一個決定，改寫了結局，背後全因他相信自己，相信球隊。

香港01記者袁志浩 武里南直擊



傑志成為亞冠盃2002年改制後，第一支殺入16強的香港球隊，完場鳴笛一刻有球員跪地雙手指向天，主教練朱志光則跟麾下擁作一團。球員一邊振臂，一邊向藍鳥球迷致謝，待朱志光完成賽後電視訪問，球員隨即把這位教頭拋起，頑皮的保羅更不斷用水樽撥水，全隊瘋狂慶祝，更懂得找記者鏡頭大合照。

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今仗為球隊第一次追平的射手丹恩奴域，再次刷新亞冠盃入球紀錄至42球，平日一臉嚴肅的他終露出笑容，卻有點疲態。

原來傑志球員昨晚一起在酒店收看其他小組的比賽直播，得知未能受惠而提早出線，心情都有影響，丹恩坦言：「心理上很累，沒有預計過昨晚會有這樣奇跡的賽果，到今日比賽打和1：1時，我們也很怕輸，所以變得保守，花了很多氣力追波，所以比想像中更累......」

亞冠盃：丹恩奴域射入十二碼，為傑志第一次追和。（袁志浩攝）

他甚至累得難以詳細表達自己的心情，但認為球隊絕對值得晉級，「上年我們也值得，只是欠缺運氣，今年我們汲取了經驗，也展示出隊伍的特色，直至最後一刻也沒放棄，所以出線實至名歸。」

至於被丹恩戲稱為「我的前鋒（My striker）」的另一入球功臣巴爾拿，頂入頭槌後一度激動得拍打草地。來自西班牙的他用有限的英語形容此刻感受，接連說了4次「so happy（非常開心）」，簡單卻發自內心。「（出線）對我、隊友及球會意義重大，我們經歷漫長的準備，付出了許多努力，終於做到了。」

巴爾拿為傑志在下半場補時逼和神戶。（袁志浩攝）

相信球迷跟記者一樣，看見武藤嘉紀助神戶超前時，心已涼了半截，但場上的巴爾拿仍相信可以在短短數分鐘內改變歷史。「我知道要相信（自己）、要進攻，角球時我原本要站在禁區頂，但我覺得怎可以這麼做，我要入波！所以我衝了進去（禁區）。皮球這時完美地來到我頭上，我用盡心力、總之是所有的一切去迎頂。當我看見皮球送入網窩，真的難以置信！」

美中不足的是，巴爾拿今場最後階段累積兩黃被逐，肯定無緣在16強上陣，他雖投訴球證尺度不一，但沒有完全因此而掃興。「現在不想它了，我們晉身下一圈了，當然要好好享受當下。」