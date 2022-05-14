英超︱傳曼聯兩將操練起衝突隊友也驚愕　蘭歷克果斷下令一件事

撰文：袁志浩
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英國《太陽報》報道，曼聯兩名資深球星於周四（12日）訓練時發生衝突，令操練被逼提前結束。

曼聯上輪英超慘敗白禮頓0：4，隊內士氣低落，英國《太陽報》指紅魔周四在休息4天後復操時，有兩名資深球員（senior players）發生衝突。

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報道未有透露該兩名球員的名字，但形容二人「激烈爭吵（bust-up）」，最終需要由隊友制止及分開。據稱，曼聯球員雖然對同類事件見慣不怪，惟當時不少人仍目瞪口呆。

曼聯大敗予白禮頓後於周四復操，卻傳出有兩名資深球員發生衝突。（Getty Images）

而看守領隊蘭歷克亦目擊整個情況，有指他下令兩名球員返入更衣室，並將該節練習提早結束；由於曼聯今周沒有比賽，他最終決定給球員更多休息時間，有更多空間去調整心態。

英國多間傳媒都有轉載這段傳聞，但《每日郵報》就引述消息，稱曼聯隊內的確有發生衝突，但形容事件被「誇大（overblown）」。

曼聯在今季英超僅餘下一場賽事，將於5月22號煞科日鬥水晶宮，為保住來季歐霸參賽資格而努力。

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