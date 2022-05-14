英超熱話︱C朗借曼聯官網訪問露口風　暗示下季與坦赫格合作爭冠

效力曼聯的葡萄牙球星C朗拿度，近日接受紅魔官網訪問，談及下任主帥坦赫格。



曼聯上場作客遭白禮頓以4：0大炒，賽事期間只見C朗雙手叉腰，嘴角雖向上揚，卻是無奈苦笑，令他下季離隊的傳聞一度塵囂甚上。

早前有報道指，C朗已告知隊友自己有意留隊，但仍視乎新帥坦赫格是否把他納入計劃之內。

C朗下季是否留隊，是曼聯球迷甚至全個球圈十分關注的事。（Getty Images）

也許是有關C朗去向的消息真的太多，曼聯官方也決定加入「放風」行列，日前在官網上載C朗受訪片段及內容，讓這名葡萄牙球星評價即將上任的坦赫格。

「我知道的，是他在阿積士做得很好，他是一個擁有豐富經驗的教練。」

坦赫格日前領阿積士完成荷甲三連霸的任務、功成身退，惟執掌紅魔，又是另一回事。C朗續稱：「我們需要給他時間，球隊也需要以他所渴望的方式去改變。」

C朗認為球迷要給坦赫格時間去改變曼聯。（Getty Images）

C朗表示自己跟隊友及球迷一樣，對坦赫格的加盟感到興奮，並祝對方好運，「我希望我們可以成功，這樣全個曼聯都會成功。」

值得留意，C朗在言語間用上了「我們（we）」一詞，似乎是暗示自己下季會跟坦赫格一起奮鬥，「下年，我們會贏得錦標的，讓我們相信會做到吧。」