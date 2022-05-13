英超｜37歲C朗拿度努力獲賽會肯定 第6度榮膺全月最佳球員
撰文：趙子晉
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曼聯近況飄忽，鋒力疲弱，全靠37歲的老大哥C朗拿度一人撐住。這名葡萄牙超級球星當選為英超4月最佳球員，第6度贏得這項殊榮。
曼聯緣盡來季歐聯，4月至今聯賽僅錄得兩勝，軍心渙散，不少「曼迷」已對今季無望，連鬥心超強的C朗拿度也輸到苦笑。
C朗苦苦堅持，就算戰績未能反映，但英超賽會也肯定C朗的努力，這名曼聯老大哥當選4月英超最佳球員，今季第2度﹑職業生涯第6度獲得這殊榮。
C朗透過社交網站發文感激球迷們的支持，並向大家承諾一件事，「如今贏得這項殊榮，與以前的感覺同樣高興。無論如何，我對勝利及獎項的渴求也不會減退，感激所有人令一切變得有可能。」
即使C朗年屆37，他依然是曼聯鋒線的必然主力，單計4月而言，C朗在對李斯特城及利物浦兩仗缺陣，他上陣4場為球隊攻入5個入球。諷刺的是，曼聯全個4月合共攻入6球，C朗獲獎亦實至名歸。
C朗拿度今季回歸英超，如今已累積18球，在射手榜排第3位，落後榜首的沙拿4球。曼聯只剩最後一場聯賽，C朗在射手榜後來居上的機會不高。
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